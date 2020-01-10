【木瓜營養】延緩皮膚老化抗癌預防心臟病　一文盤點8大健康好處

木瓜其實在很多國家並不常見，因為它必須種植在熱帶地區，不過在台灣其實就算非盛產季（7~11月），我們也都吃得到，甚至隨時都能點杯木瓜牛奶來喝，也因此可能許多人都忘了木瓜有多營養，以下就列出木瓜對健康的8大好處。 文: Deryck Chou 醫學審稿: Dr. Stephen Lai／Hello醫師

點擊下圖即睇木瓜對健康8大好處！

+ 5 + 4 + 3

1. 茄紅素抗癌

研究指出，木瓜除了有抗氧化物β-胡蘿蔔素（Beta-carotene），還含有茄紅素（Lycopene），不只能降低罹癌風險，對於正在治療的癌症病患也可能有益處，因為木瓜能夠對抗致癌的自由基，此外，許多水果都有抗氧化物，但唯一有對抗乳癌效果的水果，只有木瓜。

2. 增進心臟健康

茄紅素和維他命C，可能有助於預防心臟病（Heart disease），木瓜中的抗氧化物，也能加強高密度膽固醇的功效，增加心臟整體健康。

3. 促進鈣質吸收顧骨本

每100克的木瓜含有2.6微克的維他命K，缺乏維他命K會提高骨折的風險，而適量的補充對整體健康，因為維他命K能幫助鈣質吸收、減少尿液排出的鈣質，進而能避免鈣質流失，增加身體鈣的庫存。

4. 降低發炎指數

慢性發炎是許多疾病的根源，不健康的飲食及生活習慣，都可能會加重發炎，而研究發現，許多富含抗氧化物的水果，當然也包括木瓜，都能有效降低發炎指數。

茄紅素和維他命C，可能有助於預防心臟病，木瓜中的抗氧化物，也能加強高密度膽固醇的功效，增加心臟整體健康。（Hiral Patel/Ｕnsplash）

5. 木瓜酵素幫助消化

木瓜酵素（Papain enzyme）能幫助蛋白質的消化，人們也把木瓜用來治療便秘或腸躁症（Irritable Bowel Syndrome, IBS）的症狀，因為木瓜也含有高纖和大量水分。有趣的是，木瓜籽雖然平常不會吃下肚，但是誤食是完全無害的，而且木瓜籽、木瓜的葉和根，也能用來治療人和動物的腸胃潰瘍。

6. 延緩皮膚老化 促進傷口癒合

木瓜中的維他命C以及茄紅素，都能保護皮膚，而且可能有延緩老化的效果，一些研究顯示，補充茄紅素和維他命C等氧化物，不僅可以降低曬傷，還有淡化皺紋的效果。學者也發現，木瓜泥似乎對傷口癒合有幫助，甚至能避免燙傷傷口的感染，另外，含木瓜酵素的藥膏，也可以用來治療褥瘡（Decubitus ulcers）。

7. 維他命A幫助頭髮生長

雖然現代人皮脂分泌過多，容易出現毛囊炎的狀況，不過，適量的皮脂其實能避免頭髮乾燥，維持頭髮健康，而維他命A不只能幫助皮脂分泌，也是頭髮生長的必要營養。

8. 預防老年黃斑部病變

木瓜含有玉米黃素（Zeaxanthin），能降低木瓜對眼睛的傷害，也有預防黃斑部病變的效果，不過，研究顯示，其實均衡攝取蔬果，都能減少老年黃斑部病變的機會。

乳膠過敏者與孕婦應避免食用青木瓜

對乳膠過敏的人，很有可能對木瓜也過敏，因為木瓜含有殼質酶（Chitinase），這一種酵素會產生交互作用，應特別小心；孕婦也應該避免食用青木瓜，因為未成熟的木瓜含有大量木瓜乳膠（Latex），可能會刺激子宮收縮（Uterus Contractions）。

相關食譜：

【糖水食譜】椰汁雪耳桃膠燉木瓜 零技巧零失敗中式甜品！

椰汁雪耳桃膠燉木瓜食譜

【健康湯水食譜】木瓜雪耳蟲草花湯 玉竹煲湯有酸味點算好？

木瓜雪耳蟲草花湯食譜

延伸閱讀：

飯前還是飯後吃？這些時間吃水果最好

水果之王榴槤！好處驚人解憂抗老防癌

【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：木瓜超健康～8好處護膚抗癌顧心臟】