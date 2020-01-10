【編輯推介】80後台男為整蛋卷棄定薪　高峰日食100條創香港手信

新年收禮物，怕收到蛋卷嗎？明明平日覺得蛋卷味道很好，在節日裡卻幾怕收到，四方鐵罐裝看來老土。我在偶然的機會下認識兩位80後，他們不談車經；不講追女仔，唯獨對蛋卷情有獨鍾。放棄穩定的工作與收入，赤手空拳自創業，改良了傳統蛋卷的口感與包裝，打造香港原味道。

蛋卷是一代人的兒時回憶，過年傳承傳統，新年傳承「回憶之味」，兒時最愛手捧一罐蛋卷密密食，還要拿湯匙清空蛋卷碎，盡嚐蛋卷真味。身旁兩位80後男士Berry及Steve該是這樣長大的，因為他們對蛋卷的熱愛猶勝眾人，更希望將蛋卷成為讓人必然想起的香港伴手禮，創立「開心樂園」。

攝影︰黃寶瑩

蛋卷是香港的馳名小食，承載不少70、80後或更多人的兒時回憶。

《香港原味道》也曾訪問過他們，主持余德承、黃庭鋒親自試做蛋卷。我也來挑戰，本以為烘蛋漿；捲兩捲便事成，雖知手製蛋卷絕非手到拿來的易事，由於一條蛋卷要用兩層蛋漿，我弄起的製成品又粗又壯，還變成「機關槍」，第一層和第二層更黐不住，退了出來，可伸可縮，惹笑眾人。

親自試做蛋卷，非手到拿來的易事，弄起的製成品超粗壯，還變成「機關槍」可伸不可縮（否則會碎），引人發笑。

蛋卷回脆貼士 15秒起死回生

討教下得知，製蛋卷的時間控制及捲的力度是關鍵，雖有計時器協助，蛋漿一烘起後該趁熱以「蛋卷棒」稍加陰力壓捲，勿太用力，否則太實似餅乾便不及格，第二層蛋漿烘起後要緊貼第一條蛋卷一併捲起。我努力捲了三條，仍未領略竅門，蛋卷粗如地拖棍。算了。不如請教Berry及Steve有關蛋卷酥脆的原理及回脆的秘密，按下圖睇caption有重點︰

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棄穩定收入自創業 日吃100條蛋卷

Berry原本從事電訊；Steve通過優才計劃由台灣「落戶」香港，某些香港人日思夜想希望移民外地，Steve卻喜歡香港，愛本土的傳統美食及文化︰「香港人好識食，有創意，擅長將新舊融和推新點子；台灣人的飲食熱愛養生，追尋古早味，兩者之中我較愛香港的Fusion。」Steve長時間留港已成香港人，不時亦返台灣探親，常懊惱帶甚麼手信返台給親友品嚐香港小食，這啟發了他想創業，由自己最愛的蛋卷入手。

Steve通過優才計劃由台灣來到香港已有10多年，已操流利廣東話，熱愛香港小食文化。

「香港蜂巢蛋卷好好味但易碎，在口腔內未及回味便已化掉。吃來不知為何物，嘗到層次感的感覺會更『紮實』，還要做到香、酥、脆，餘蘊不斷，並有多元口味的蛋卷便更理想。」為了達成對這種蛋卷的期待，Berry及Steve雙雙胼手胝足實踐蛋卷事業，承租起小工場，踏上日做12小時的蛋卷旅程，創業之初日吃100條蛋卷，兩位本來甚少下廚的男士反覆不斷自製蛋卷，起初蛋卷又腍又不夠香，每天一擔心機付諸流水。試製成品是指定動作，還得試原材料，雞蛋、朱古力、莓乾…樣樣都要試，外行人或許不知，每當改動一款原材料，例如只改動來貨產地，「有心者」必須再試成品結果，試想想這大可能是N個組合才找到心儀選擇。

Berry及Steve放棄穩定收入，自創「開心樂園」蛋卷，創業初期日試100條蛋卷，決心要做好製成品，不容有失。

咖啡蛋卷超提神 最有個性的「花生辣麻麻」

「日本上白糖夠綿，被吸收的能力較強；日本產的麵粉夠幼；新西蘭的牛油夠純不含反式脂肪；法國的小玫瑰夠花香；巴西的咖啡夠香醇，吃咖啡味的蛋卷儼如喝下一杯即磨咖啡…」與兩人言談間，漸漸感到他們好比「活字典」，對每樣材料的特性都琅琅上口。正值品嚐他們的心血咖啡味蛋卷，的確沒有被欺騙，吃蛋卷竟有喝咖啡的感覺，芳香提神！憑藉愈試愈上癮的起勁，其他口味盡被囊括︰原味、宇治小山園抹茶、72%朱古力、黑鑽石朱古力（朱古力+黑松露）、柚子朱古力、野莓朱古力、法國玫莓及花生辣麻麻（台灣山莊林花生醬+花椒麻辣）。

Berry了解各樣材料的特性，選材認真，期望消費者食到最佳口味。

按下圖有各口味的細節及「誠實試食報告」︰

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被批不夠傳統免費請客人再食 幼稚園老師長期採購做小朋友茶點

忠於天然成分少加工的材料，成本自然不低，採訪時親眼見到全人手製作，每11-13秒才出爐一條，儘管開動全場機器不過8台。一罐有「開心樂園」繽紛包裝的原味蛋卷共有15條售$128，背後所花的心血豈止此價。銷售點集中於網上，另外寄售於兩間水果店內，有些落在香港機場內的手信店、戲曲中心及超市的禮物包中，做生意的人便知道找銷售出口，打動別人給機會寄賣是一大挑戰。

「新式」的牛油蛋卷層次較多，少「蜂巢」口感較紮實，卻同樣做到酥香脆。

「曾經有客人吃過我們的蛋卷，覺得不夠傳統，批評得體無完膚，之後我們免費邀請他試食其他口味，說服他接納新式蛋卷，只為做好口碑。」正反聲音皆有，有回頭客及有長期支持的擁戴者對他們來說更屬難得，「慈雲山某間幼稚園的老師也試過我們的蛋卷，決定長期採購給小朋友做茶點，他們喜歡原味及72%朱古力味，由於不用香精及沒有反式脂肪，可放心給小朋友享用。」

Berry及Steve將時尚注入蛋卷，擺脫古老感覺，期望吸引更多年輕人及女性顧客。

或者這便是其中一份動力推動Berry及Steve在無盡的蛋卷旅途上奔馳，他們重新包裝「古老」蛋卷，期望蛋卷擺脫「娘味」，吸引更多年青人，尤其是女性顧客，細味蛋卷也可以高尚優雅似曲奇。新年期間限定有「 喜聚禮盒」 （72%朱古力+柚子朱古力+野莓朱古力味）。

開心樂園銷售點：「好東西」九龍城總店：九龍城衙前塱道18號 / 灣仔店：灣仔皇后大道東131A