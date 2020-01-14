【蝦食譜】避風塘炒蝦港式蜑家菜　15分鐘簡單零失敗宴客料理

避風塘炒蝦，是一道富有香港特色的料理，因為它是源自香港小漁村，味道重鹹香辣。當中的炸蒜更是整道菜的精髓，適合下酒之餘，炸蒜粒更可是香口佐飯小食。雖然避風塘炒蝦的材料簡單，不論作為宴客料理或賀年菜，都足以登上大雅之堂。

「避風塘」菜式，一直都以為只有大廚才可以駕馭，因為感覺就是一道花心機又考功夫的料理。直到親身嘗試過後，發現並不是太複雜，新手一樣可以做到！需要注意的地方就是油溫切忌太大火，下油後熱鑊起煙時便可以下蒜粒，之後以最小火來炸至金黃色。一來可以炸到色澤金黃、酥脆乾身，二來也不會因過焦而有苦味。

炸蒜除了可以用作避風塘料理，也可以用來拌飯或麵，剩下的蒜油也可以用於其他料理上，增添香氣。

避風塘炒蝦食譜

健康小貼士：

蝦含蛋白質、維他命A、B群、鈣等營養，蝦殼中亦含甲殼素，能有助預防骨質疏鬆症。 除此之外蝦還含有豐富的胡蘿蔔素和人體必需的8種氨基酸。不過蝦容易引起過敏，對海鮮敏感人士要留意。蒜片，炸過後營養會流失，但對於預防癌症、心血管疾病，抗氧化及延緩衰老等仍有一定功效。

攝錄：黎家浩、陳錦超 剪接：陳錦超 場地提供：VZUG

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