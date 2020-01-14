【氣炸鍋煎糕】蘿蔔糕芋頭糕蛋煎年糕不失敗貼士！不同食品大測試

氣炸鍋，標榜健康方便不用油，「炸物」0油分，同樣香脆可口。新年快到，又是時候蒸糕、煎糕、食糕了！氣炸鍋煎糕效果如何？網上有人教髹油，有人又話年糕煎唔到，我們即刻實試話你知！還有不同食物新鮮、冷藏、有油、冇油氣炸鍋大測試，附今年賀年糕點合集。 攝錄：詹郭敏、陳錦超 攝影：鄒家鳳

蘿蔔糕、芋頭糕、年糕，要煎至完美或成功，當然要外脆內軟有咬口，不能過燶，也不能軟爬爬似蒸糕，沒精打采。

用氣炸鍋煎糕的效果如何？（短片截圖)

測試一：有油冇油有什麼分別？

按圖看「氣炸鍋煎蘿蔔糕、芋頭糕」步驟、有油沒油的分別：

+ 4 + 3 + 2

氣炸鍋，其實就像旋風式的焗爐，以對流式的高溫熱風把食物包圍，迫出當中油分，從而產生「油炸」效果。蘿蔔糕和芋頭糕，其實都經過炒料烹煮等，都含有油分，才能做出脆邊效果。髹油不髹油，只是多一點少一點的分別而已。

如果食物本身有油，例如雞髀雞翼、效果當然理想，有煎炸感覺，但如果本身缺乏油脂，效果便截然不同。有些大型超市會有氣炸鍋食品專區，大多是冷藏食物，因為這些都是經過加工，含有油脂，效果比新鮮食物理想。例如薯條，效果便有很大出入。

這是經處理的雪藏雪藏薯條，氣炸完炸籃上留有少許油分。

這是新鮮薯仔經過浸泡、抹乾、切條，沒加油便放進氣炸鍋，效果有點乾旱。

按圖看雞扒、餃子、西多士的氣炸效果：

+ 7 + 6 + 5

測試二：年糕蘸蛋煎，氣炸鍋又掂唔掂？

按圖看「氣炸鍋煎年糕」的步驟與效果：

氣炸鍋煎糕注意事項：

1. 一般使用氣炸鍋，毋須使用錫紙或牛油紙，因會阻隔熱風的對流，加上食物的汁液留在錫紙上，底層會濕影響不香脆，或需要翻面再烤。

2. 預熱時更不要放入牛油紙，因為熱風會把紙吹起，觸及頂部的發熱線會燒燶紙張，即使不火燭，也會產生一陣燶味。

3. 放錫紙的原因其實是懶，方便甚至不用清洗黏住炸籃上或內裡的油脂。懶人最啱，當作煎鍋使用。

4. 糕點尤其較多餡料的蘿蔔糕，不宜切得太薄，否則夾出夾入容易散開。

5. 留意炸籃有否貼合炸鍋，若沒有完全關好，影響熱度，甚至只有聲音，炸鍋根本沒有開動。

任何賀年糕點，都可以放進氣炸鍋內煎焗或翻熱，按圖看今年的糕點有什麼款式和價錢：