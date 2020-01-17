【新年食品】農曆新年蒸糕食譜　揀蘿蔔芋頭馬蹄紅棗要點一文看清

新年將至，來年是庚子鼠年，農曆年例牌會做的事，關心來年自己的運勢，咩生肖犯太歲？有冇桃花運？12生肖運勢、12星座運程…還有「糕山糕海」襲來，蘿蔔糕、芋頭糕、馬蹄糕、紅棗糕等，有人喜愛自製糕點送禮或自用，一底美味的蒸糕，當然要有優質的材料相輔相成，如何挑選靚白蘿蔔、芋頭、馬蹄及紅棗？我們整理了重點，並附賀年糕食譜，一文看清。

白蘿蔔

11至2月是白蘿蔔最好吃的時間，燜煮或做蘿蔔糕，揀台灣出產的白蘿蔔最好，蘿蔔味濃、多汁、纖維少。中醫看白蘿蔔性味較涼，可清熱氣及解毒。鮮嫩清甜的白蘿蔔，挑選時要眼、耳、手並用。

按圖了解揀靚白蘿蔔要點及如何保存白蘿蔔？

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電飯煲蘿蔔糕食譜

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芋頭

鬆化粉糯的芋頭，入口軟綿香甜，但吃太多芋頭會產生脹氣，容易胃脹的人士不宜多吃。買芋頭時多見芋頭版切開販賣，目的是讓顧客看芋頭的橫切面，紫色紋理愈多分佈平均，味道愈粉甜，這是挑選美味的芋頭的一項要訣。

按圖了解挑選芋頭的4大要訣︰

芋頭糕食譜

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馬蹄

馬蹄生長於池沼，表皮容易帶菌或有寄生蟲，食用前必須洗乾淨或用滾水燙1分鐘再削皮烹調。馬蹄屬生冷食物，脾胃虛寒者忌多吃。挑選清甜少渣的馬蹄可留意三大重點及輕鬆方法剝馬蹄皮。

按圖了解挑選馬蹄的3大重點 、輕鬆剝馬蹄皮的3種方法 及 馬蹄糕食譜︰

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紅棗

中國自古就有「每天吃三棗，青春不顯老」的說法，紅棗味甘性溫，能滋補強身。紅棗是女性的補血美容佳品，有助紓緩經痛，不過每人體質不同，紅棗也要慎重食用。註冊中醫楊明霞曾受訪時解釋，紅棗有養血功效，對手腳冰冷、貧血或血氣不足人士有幫助。若然本身濕重，便不宜多吃，否則濕上加濕。

請點擊下圖從觀色、看紋、聞香、手觸了解挑選紅棗時的要點︰

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紅棗糕食譜

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參考資料：台灣好食材/農業知識入口網/同昌海味/ETtoday新聞雲