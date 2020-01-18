【辦年貨AEON】阿一鮑魚鼎爺糕點優惠　廚具電器自選組合低過3折

農曆新年，今年來得特別快，還有一星期便要迎接金鼠的蒞臨，但什麼也未買？最簡單方便就是到各大超市百貨，AEON正舉行新春展銷，除了海味做節食材等有優惠，更推出「福祿壽自選組合」，如一部按摩椅、一個銅鑽西施電飯煲、一個5公升變頻萬用鍋，總值$24,066，現售$6,888，低過3折！

攝影：鄒家鳳

AEON康怡店單是超市，已有齊各品牌的賀年糕點、鮑魚海味、糖果禮盒等。鼎爺雖然早前有店舖關門，但阿爺出品的糕點、鮑魚、蛋卷到處可見，這裡一樣不例外。鮑魚，當然不能少了阿一，除了原價$488福袋現售$298外，現凡在AEON超市購買任何產品，均可以優惠價$98換購阿一紅燒元貝鮑魚1盒（原價$168）

按圖看清有什麼「海味食材、賀年糕點」優惠：

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這裡的中西日式糖果曲奇朱古力款式特別多，單是金莎、瑞士蓮已像一座大金山，金莎以30粒裝減最多，原價每盒$106，現在$154有2盒。鑲有水晶的施華洛世奇瑪蕾雙層精裝曲奇餅禮盒、RIVON瑪蕾結心三層曲奇餅禮盒都是女生見到都會心花怒放的禮盒呢！原價$308，現售$248。

按圖看清有什麼「糖果、朱古力、曲奇禮盒」優惠：

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不過，無論多少優惠，一定不及一年一度推出的「福祿壽自選組合」來得那麼震撼！由廚具電器、家品傢俬都有，只需在福、祿、壽每組的指定貨品中選取一件，便可以一個低於價值許多的價錢購買回家，優惠低過3折！

以「家電按摩推介」為例，「福組」選OTO Grace 按摩椅，售$19888；「祿組」選Panasonic IH 磁應銅鑽西施電飯煲，售$3098；「壽組」則選德國寶5公升變頻萬用鍋，售$1080。總值合共$24066，現只需$6888！

按圖看清「福祿壽自選組合」有什麼產品：