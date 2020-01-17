【護膚飲食】攝取4大營養素改善皮膚氣色　補充維他命A要多吃…

年節將近，年前忙碌的工作步調讓人疲憊，該如何維持好氣色呢？台灣高雄市立鳳山醫院營養治療科廖嘉音營養師表示，建議可從飲食調理做起！平日除了飲食均衡外，建議可以多吃維他命A、C、E與富含鐵質的食材，幫助身體細胞修復、清除多餘的自由基，就有助於讓氣色變好喔！

忙碌的生活步調讓臉色看起來很疲憊嗎？廖嘉音營養師建議可從飲食調理做起，讓自己在忙碌中也能擁有好氣色！廖營養師進一步說明，每日飲食首重均衡攝取各類營養成分，若想要維持好氣色，建議可多攝取以下幾項營養素：

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蔬菜、水果中多含有大量的維他命C，建議每日攝取各色蔬果，即可滿足身體所需。（Maarten van den Heuvel／Unsplash）

1. 維他命A

維他命A有助於維持皮膚與黏膜細胞的完整度，可讓皮膚看起來有光澤，對於促進傷口癒合也有助益；建議可多吃奶製品、胡蘿蔔、橘黃色或綠色蔬菜等，以補充維他命A。

2. 維他命C

維他命C屬於抗氧化成分之一，可清除體內自由基，也有助於膠原蛋白的形成，讓皮膚膚質穩定、健康；蔬菜、水果中多含有大量的維他命C，建議每日攝取各色蔬果，即可滿足身體所需。

3. 維他命E

維他命E也是天然的抗氧化劑，可減少體內的氧化反應，保護細胞健康、完整；建議可從堅果類食材、奶製品、全穀類等食材中攝取。

4. 鐵

鐵質是身體造血的重要營養成分之一，充足的鐵質有助於紅血球的形成，以利體內氧氣的運輸循環，也可讓氣色看起來更紅潤、健康；含鐵食材包括紅肉、豬肝、蠔、燕麥等。

廖嘉音營養師補充，除了飲食調理之外，睡眠充足、避免經常熬夜也是促進身體循環、維持良好氣色的關鍵因素喔！

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【本文獲「健談」授權轉載，文中用詞依香港慣用語有所調整，圖文內容原文請參考健談網】