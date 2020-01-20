【賀年糕點熱量】椰汁年糕1件=3茶匙糖　食糕點醬3健康貼士附食譜

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蘿蔔糕、芋頭糕、年糕、馬蹄糕、紅豆糕……新年去到邊都會面對很多美食誘惑，多姿多采的賀年糕點，究竟哪些最邪惡？哪些最高熱量、最多脂肪、最易令你的減肥計劃前功盡廢？

營養師吳耀芬（Kathy）為我們解構8款常見糕點，比較它們的熱量、脂肪和糖含量，發現糖分最高的是椰汁年糕，吃一件已經等於吃了3茶匙糖！

年糕，一般有椰汁年糕、薑汁年糕和黑糖年糕等不同風味，但主要成分都是糖和糯米粉，所以相較其他糕點熱量較高。Kathy謂如再加入椰汁，其脂肪含量和熱量亦會再提高，比起一般的黑糖年糕和薑汁年糕，脂肪含量相差11倍。

一件約50克的椰汁年糕便含有16.2克糖，約3茶匙糖（1茶匙約5克）。按衞生署衞生防護中心資料顯示，白飯一碗以200克計，有260千卡熱量，吃2件椰汁年糕已經多過一碗飯了。「鹹食的糕點如蘿蔔糕和芋頭糕則較甜食的糕點熱量為低，因主要成分是蘿蔔及芋頭，不過當中會加入臘肉或臘腸，所以脂肪相對比甜食的糕點多。」

椰汁年糕比一般黑糖年糕和薑汁年糕，脂肪含量相差11倍。（資料圖片）

按圖看清Kathy提供的「8款賀年糕點」熱量、脂肪和糖分含量（按最高熱量排名）：

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Kathy建議，如不想熱量增加，可以糕點和飯互相替代，大概2-3片糕點的熱量相等於1 碗飯左右。即吃一兩件糕，便吃少半碗飯。

按圖看清營養師建議的「吃糕健康小貼士」、告訴你氣炸鍋、蒸糕哪款健康啲？

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最健康，當然是自家製賀年糕點啦！還有幾天時間，可以跟住我們的食譜試蒸糕！

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