【入廚貼士】發冬菇枝竹、桃膠雪耳起膠...必學11個快速懶人秘技

乾冬菇、猴頭菇及枝竹速發，紅豆20分鐘速腍；桃膠、雪耳快速起膠，凍肉速解凍，豆腐與盒秒速分離，5步拆栗子連衣帶殼免手痛，冷凍水餃久煮不爛，排骨不用汆水，施展妙法速洗乾淨，集合11個入廚貼士，令入廚方式更有效率。

浸發、浸軟及解凍等步驟萬一忘記了預先處理，不一定要等到天荒地老或手足無措，學懂或參考以下11個懶人入廚貼士，省時間，減能源，下廚更快捷。

11個入廚貼士懶人包令入廚更有效率。

【入廚貼士】泡冬菇3分鐘全泡發 4大妙招留鮮味保營養

乾冬菇比鮮冬菇香，口感厚實及有嚼勁，燜齋做菜不少人也喜歡用乾冬菇，將乾冬菇快速泡發妙招只需四步，輕鬆用3分鐘令乾冬菇完全膨脹發開，省時方便。

請點擊以下圖片看3分鐘泡發乾冬菇貼士︰

+ 9 + 8 + 7

【入廚貼士】雪耳快速起膠不用剪只需一樣材料！膠原蛋白即時爆滿

將雪耳煮至起膠，不用浪費爐火火；不需要長時間；不需要預先將雪耳剪碎，只加一樣常用材料，它便能立即將雪耳的膠原蛋白「爆棚」地釋放，烹調過程只需30分鐘。

按圖了解30分鐘煮雪耳極速起膠貼士︰

+ 3 + 2

【入廚貼士】桃膠雪蓮子養顏恩物 2步驟浸發時間省一半又多膠！

平時等桃膠及雪蓮子浸發，至少用上一晚的時間或大概6至8小時，對於心急或怕麻煩的人來說，這些等候時間太費時。用熱水（暖水）加搖晃法浸泡，只需2小時已將桃膠及雪蓮子發好。

睇桃膠及雪蓮子速浸發貼士︰

+ 3 + 2

不論桃膠及雪蓮子浸發前要先沖洗乾淨，假如怕桃膠有農藥殘餘問題，可以在浸發後，用筲箕盛起再沖洗才下鍋煮。如果看見桃膠上有小黑點，那些是樹皮的雜質，挑走乾淨便可。

【入廚貼士】20分鐘快速煮熟紅豆粒粒鬆軟 免浸免雪只靠一樣工具

20分鐘便煮好綿綿鬆鬆的紅豆，不用將紅豆預先浸泡一晚；不用放在雪櫃冰格利用冷縮熱脹的原理，過程中用了一樣小道具便可以將紅豆煮熟透，大大縮短烹調的時間及節省能源。

按圖快將極速煮紅豆秘訣學起︰

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【入廚貼士】乾枝竹浸泡6大竅門 半小時速成比平日快幾倍！

泡乾枝竹可參考泡乾冬菇的方法，兩者近乎異曲同工，平常淨用清水泡乾枝竹約花兩至三小時，但以下的方法只需30分鐘，時間省了七至八成之多。

點擊下圖有30分鐘速泡乾枝竹方法︰

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【入廚貼士】乾貨猴頭菇快速浸泡去苦澀 2材料5步驟40分鐘起菜！

將猴頭菇去苦味，動輒花4至5小時，浸水、換水、汆水…但有更快的捷徑使4小時變40分鐘！糅合速浸冬菇的智慧，將傳統處理乾猴頭菇的方法重新編寫，40分鐘由乾貨到食得，減省了很多時間。

圖認識40分鐘將猴頭菇速浸去苦的妙法︰

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【入廚貼士】完整取出盒裝豆腐 一個輕鬆方法秒速將豆腐與盒分離

利用一個小工具，輕而易舉使豆腐秒速脫離包裝盒，迅雷不及掩耳的速度完整地取出盒裝豆腐，簡單方便及實用的入廚貼士。

按圖有完美無缺取盒裝豆腐貼士︰

【入廚貼士】快拆栗子5步免手痛 栗殼自爆果肉完整輕鬆去殼去衣

只需記得以下超有效方法 ，坊間的7絕招5技巧再用不着，快拆栗子，連衣帶殼剝，原粒栗子脫出，免手痛，乾淨又快速！

按圖即睇5步快拆栗子︰

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【入廚貼士】煮冷凍或新鮮水餃 加2樣材料滑嫩不破皮不粘黏

煮冷凍或新鮮水餃 加2樣材料滑嫩不破皮不粘黏，掌握水的溫度，甚至煮冷凍水餃時加2樣常見材料，大可能使冷凍水餃比新鮮水餃更好吃！即使以大火煮了15分鐘，水餃皮仍然不軟爛、不破皮、不粘黏。小提示︰煮水餃不要加鍋蓋！

按圖揭秘看哪2樣材料幫助煮水餃時不破皮︰

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【入廚貼士】 雞翼排骨解凍方法 2種必備材料極速融雪靠得住！

雞翼、排骨或豬骨等凍肉，又厚又大件凹凸不平，有效而快速的急凍肉解凍方法，只需運用家中必有的2種材料，花5分鐘便可快速解凍。

而買回來的排骨該如何處理排清血水與污物？一個3分鐘的秒招幫到手。【入廚貼士】最乾淨的洗排骨方法 3分鐘排清血水污物！

按圖有齊雞翼、排骨等岩岩巉巉的凍肉解凍方法 及 3分鐘洗淨排骨貼士︰

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