【團年飯】農曆新年餐餐食剩點算好？營養師教你5大處理貼士

年節期間，滿桌美食佳餚，吃不完該如何處理？台灣高雄市立鳳山醫院廖嘉音營養師提醒，建議大家吃多少、煮多少，減少剩餘食材；若一大鍋食材無法一兩餐吃完的，食用前最好先分裝成數包，避免食材多次重複加熱，以免營養流失甚至產生毒素。

農曆新年滿桌佳餚，吃不完該如何處理才好？廖嘉音營養師提供年菜處理的5點小叮嚀：

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年節期間，滿桌美食佳餚，吃不完該如何處理？（資料圖片）

1. 食用前先分裝：

近年流行網購年菜，或是家中習慣燉煮一大鍋食材者，若無法在一、兩餐內食用完畢者，建議吃之前先分裝成數小包，每次取適量加熱，較能保留食材的營養價值。

2. 勿重複多次加熱：

若桌上佳餚無法一次食用完畢，若需重複加熱應以2次為限。多次重複加熱不僅會使食材的營養價值流失，且亦可能產生亞硝酸鹽毒素，反而危害健康。

3. 回鍋前先撈掉油脂：

年菜或湯品的油脂可能較多，建議覆熱前先將上層油脂撈除，以減輕對健康的負擔。

4. 食材應充分覆熱：

存放在冷藏或冷凍的食材，食用前應充分覆熱，以免細菌滋生影響健康。

5. 注意食材存放環境：

吃不完的食材即使存放在冰箱也有最佳賞味期，應留意不同食材的存放環境與時間，避免食材久放變質。

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