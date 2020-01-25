【健康飲食】平價兼易買！9種超級食物有助控糖對抗糖尿病

適當飲食是控制血糖及對抗糖尿病最簡單有效的方法。然而，健康的飲食習慣並非一蹴可幾的事情，藉由食物本身的營養成分和升醣指數（Glycemic index，GI）可以幫助您做出健康的選擇。本文會介紹您9種既能提供重要營養成分，Gl值又低，有助於控制血糖水平的超級好食。 文：Weitseng Lin 醫學審稿：Dr. Stephen Lai／Hello醫師

9種超級食物有助控制血糖水平（點擊下圖看清！）

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1. 豆類

多數豆類富含各種營養，提供大量的纖維、複合碳水化合物及蛋白質，也是鎂和鉀的良好來源。一篇刊登在美國醫學會期刊（The Journal of the American Medical Association，JAMA network）的研究報告指出，對於第二型糖尿病患者，食用豆類可以幫助降低血糖。除了新鮮豆類及豆製品，也可以食用罐裝豆，但食用前要瀝乾罐中水分以去除多餘的鈉。

2. 非澱粉類蔬菜

非澱粉類蔬菜包含深綠色蔬菜、葉菜類、各種椒類等，只含有少量碳水化合物。這類蔬菜因含有大量纖維，可降低您的飢餓感，並且補充各種維生素、礦物質及植物性化學成分（Phytochemicals，可抑制癌細胞，預防疾病）。可幫助控制體重及穩定血糖，是糖尿病患者可以放心大量食用的少數食物種類之一。

3. 柑橘類水果

各類柑桔、橘子、西柚，檸檬、青檸及酸橙等柑橘類水果是纖維的良好來源。為了盡量提高攝取的纖維量，建議食用完整的整顆水果，而不僅是飲用榨汁後的果汁。另外，研究結果已經證實，食用柑橘類水果可以有效降低罹患糖尿病的風險。

多數豆類富含各種營養，提供大量的纖維、複合碳水化合物及蛋白質，也是鎂和鉀的良好來源。（Kien Cuong Bui／Unsplash）

4. 莓果

草莓、藍莓等莓果是天然糖份的優良來源。每天食用少量的莓果能提升纖維的攝取量。在乳酪或冰沙中加入各式莓果就可成為一道美味的甜點。

5. 番茄

番茄可以當水果生吃、佐調味料食用、煮熟製菜餚，或作成醬汁搭配主食。各種食用方法都可以讓您攝取到維生素A、C、E及鐵質。另外，食用番茄可以降低罹患癌症（特別是前列腺癌）和心臟病的風險。

6. 脂肪含量豐富的魚

食用野生鮭魚（三文魚）和其他富含Omega-3脂肪酸的魚類可有效降低罹患心臟病的風險，尤其是與糖尿病相關的冠狀心臟疾病。生活在冷水區的魚類，它們的肉還富含維生素D和硒，對您的頭髮、皮膚和指甲都有好處。魚肉不含碳水化合物，不會提高您的血糖水平。但攝入過多的脂肪並不好，所以，多吃魚肉，脂肪則適量就好。

7. 全穀類

全穀物是高纖食物，不會提供太多的碳水化合物。如果您正想減少碳水化合物的攝取量，可考慮全穀類。某些全穀物含有鎂、鉻、鉀及葉酸等高價值的營養成分。

番茄可以當水果生吃、佐調味料食用、煮熟製菜餚，或作成醬汁搭配主食。（Lars Blankers／Unsplash）

8. 堅果類

堅果類，像是核桃和亞麻籽，和富含脂肪的魚類一樣可以提供健康的脂肪，並助幫助抑制飢餓感。它們也富含鎂和纖維，營養成分極高。均含有Omega-3脂肪酸。您可以將堅果當作零食，每天吃一些，它們不會提高您的血糖值。

9. 脫脂或低脂乳製品

大家都知道乳製品提供增強牙齒和骨骼的維生素D和鈣。研究結果顯示，食用乳製品可以有效降低罹患第二型糖尿病的機率達9％。不過，如果您是罹患糖尿病的高危險群，記得選擇脫脂牛奶及乳酪，這些超級食物可以幫助您控制糖尿病，並且大多數食物都能夠在超市或市場中買到喔。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：9種超級食物～助控糖對抗糖尿病】