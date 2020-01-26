【下火飲食】大吃大喝熬夜易熱氣水腫　中醫3大方法令身體下火

過年大吃大喝、熬夜打牌，讓您也便秘、嘴破、口臭，外加長痘痘嗎？許多人最近都開始出現這類「火氣大」的徵兆，那該如何改善呢？台灣長庚醫院中醫內兒科高定一主治醫師表示，飲食辛辣、油膩、加上作息不正常都很容易引發上火的症狀，再加上每到寒冬，大家特別喜歡食用各類溫補藥膳，造成很多民眾開始出現便秘、口瘡、口臭與狂冒痘痘等症狀。建議多補充水份、維持正常飲食及睡眠，亦可適量使用降火氣的食材，都有助於改善上述症狀。

過年時，闔家團圓免不了大啖美食或是打牌消遣，但連續數日飲食、作息不正常，身體運作也是會出狀況的！當身體過勞、未獲充分休息時，身體機能無法正常有效地運作，連帶造成代謝變慢、循環變差，讓人容易水腫、痠痛，甚至引發腸胃不適（如：便秘、腹瀉、胃脹痛、胃酸逆流等）。高定一醫師表示，想要改善火氣大的問題，最簡單的方式就是從調整飲食與作息做起：

熱氣上火該怎麼辦？點擊下圖看清！

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過年大吃大喝、熬夜打牌，讓您也便秘、嘴破、口臭，外加長痘痘嗎？（Arisa Chattasa／Unsplash）

1. 補充水分：

攝取足夠的水分可幫助維持體內血流循環與排便通暢，同時也有助於改善口乾舌燥與口臭的問題。若不喜歡淡而無味的白開水，可嘗試自製檸檬水或是花草茶等飲品，以增加水份的攝取。高定一醫師提醒，建議勿喝冰水或含糖飲料，以免不但補不到身體需要的水分，甚至還可能越喝越渴。

2. 飲食清淡：

若您的體質容易出現前述「上火」的症狀，建議避免油炸類、辛辣類、燒烤類的等重口味與高熱量的食材，同時也應多攝取蔬菜與水果，減輕腸胃負擔。此外，亦可適量食用滋陰降火的食材，如綠豆、銀耳、蓮子、薏仁等。

3. 充足睡眠：

睡眠是讓身體機能修復的絕佳時機，故有「一夜好眠治百病」的說法。睡眠不足不僅會造成身體過勞，日夜顛倒的不正常作息更是導致上火的關鍵原因。因此建議大家在年節期間仍應維持正常作息，切勿過度熬夜，以免損傷身體健康。

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