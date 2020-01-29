【番紅花】為何如此昂貴？被譽為世界最貴香料價格甚至超過黃金

習慣自己下廚，以及對歐式料理有研究的人，應該對頂級香料「番紅花（Saffron）」並不陌生，除了因為它是製作西班牙海鮮燉飯的必備材料，它高昂的價格也足以讓人印象深刻！事實上，番紅花是世界上最貴的香料，如果以重量計，它的價格有時甚至超過黃金，因此也有「紅金」的稱號。

番紅花又稱「藏紅花」或「西紅花」，最早產於西南亞，現主要栽種於中亞和歐洲，其中約九成產自伊朗。其種植及使用歷史可追溯至距今三千多年前，早期主要作為香料、紡織品的染料與醫藥用途，如今中亞、歐洲及摩洛哥等地習慣將番紅花作為調味，常用於海鮮類的烹調，如知名的西班牙海鮮燉飯（Paella）等料理。

番紅花又稱「藏紅花」或「西紅花」，最早產於西南亞，現主要栽種於中亞和歐洲，其中約九成產自伊朗。（Mohammad Amiri／Unsplash）

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由於整朵番紅花的只有雌蕊部分可製成香料，而每朵花只有3根雌蕊，約15,000朵花才能得到100公克的量，因此極其矜貴。除此之外，採收番紅花更要趕在日出之前，趁花苞尚未綻放時摘取，以免日照後花蕊的香氣消失而失去價值；採下的花苞則要手工摘下雌蕊，乾燥之後依級別出售，過程耗費大量人力，因此價格居高不下。

不過番紅花的等級越高香氣越濃郁，因此烹調時僅需極少的份量即可。分級上，以只取柱頭部分、顏色完全豔紅的Sargol等級最高；而除了紅色的柱頭，還帶了一點黃色柱身的Negin次之；再次一級的Pushal，比例上是半紅半黃；等級最低的Dashteh則是包含整柱番紅花蕊。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：世界最頂級香料-「紅金」番紅花Saffron】