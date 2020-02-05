【杯麵新食法】武漢肺炎全城搶購食糧　教你用杯麵煮出豐富炒飯

武漢肺炎疫情蔓延，令市民人心惶惶，不止瘋搶口罩、消毒用品自救，這幾天更開始搶購杯麵、罐頭、米等糧食。 不過，天天吃杯麵罐頭難免生厭，以下有幾個杯麵創意食法，簡易可口亦相對較健康豐富，大家快把食譜抄下來吧

日本大熱「杯麵炒飯」

「杯麵炒飯」聽起來伏味濃？其實自從一個日本youtuber分享結合杯麵和蛋炒飯的懶人食譜後，吸引大量網民爭相效仿，還大讚味道出奇地美味呢！

日本人自創杯麵炒飯成為潮流。 (独学ラーメン店長チャンネル@YouTube)

大熱之選︰杯麵炒飯材料

任何口味杯麵 一個

白飯 一碗

雞蛋 一隻

蔥 適量

點撃以下圖片看做法︰

+ 3 + 2

超邪惡之選︰流心蛋芝士杯麵

任何食物只要加上芝士拉絲就變得邪惡地好吃！這個做法非常簡單，連小朋友也可為杯麵加上豐富口感。

芝士蛋杯麵（噪咖EBCbuzz＠YouTube截圖）

芝士蛋杯麵材料

任何口味杯麵 一個

芝士碎 適量

雞蛋 一隻

點撃以下圖片看做法︰

+ 3 + 2

健康之選︰蕃茄湯杯麵

蕃茄酸甜又含豐富維他命C，最適合在這非常時期增強抵抗力。有網友便分享直接在杯麵上鋪滿車厘茄、或是用蕃茄汁代替熱水和調味粉，成為簡單又降低邪惡感的蕃茄湯麵！

即看網友各種「蕃茄麵」做法︰

熱門即食麵及杯麵推介

即使在非常時期，也不可虧待自己的肚子，以下一些好評如潮的杯麵，可能是你在長假期或在家工作的最佳拍檔呢！