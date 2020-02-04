【立春】健肝養肝靠綠色　12大綠色蔬果疏通肝氣吃出好心情

立春，中醫認為春天適宜吃甘、溫的食物，這類型的食物可以滋補脾胃，要少食酸味的食物，因為酸味入肝，多吃會加強肝氣的偏亢，損傷脾胃，春天飲食宜清淡，忌酸、燥、油膩及生冷食物。

2月4日立春，是二十四節氣中的第一個節氣，表示春天開始，此日到立夏為春季，生肖一般以立春為起點，即立春當日是生肖替換的日子。

立春之後，人體的陽氣升發，少食酸味的食物，因為酸味入肝，多吃會加強肝氣偏亢，損傷脾胃，宜多吃綠色蔬果滋養肝臟。（尹嘉蔚攝）

註冊中醫師蔣沅澄在本報早前訪問時表示，立春之後萬物初生，包括病菌，人體的陽氣升發，皮毛較疏的人士，會容易發病，傳染病亦會較易傳染。春季潮濕的天氣亦令濕重增加，伴隨肝氣升發，會容易引致急躁，因此不宜多吃燥的食物，例如牛、羊及辣椒等，建議可多吃蔥、韭黃、韭菜來幫助肝氣疏洩。情緒上保持心情愉快讓肝氣暢通，不阻塞，不鬱結，減少傷肝。

請按圖多了解立春後的養生方法，有助提升個人體質抗病入侵︰

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綠色蔬果便有滋養肝臟、降肝火、助解毒及排毒的功能，當中以韭菜最護肝，古代名醫李時珍把韭菜形容為「肝之菜」。其他青綠色食物，例如以下舉例的12款有助護肝、養肝及促進排毒。

很多種綠色食物也有助養肝排毒。（Phuc Long/Unsplash）

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參考資料︰《救命飲食健康一生》．王維編/《食物相宜相勊速查全書》．韓磊編