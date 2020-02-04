【網購食材3大平台】日本蛋6隻$1！菜肉魚靚湯足不出戶餐餐有餸食

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武漢肺炎疫情持續升溫，口罩、消毒紙巾、糧油、罐頭、米...全面渴市。搶唔到口罩，惟有盡量少出街，work from home，也可shop from home！網上有不少直送新鮮蔬菜、瓜果、凍肉的平台，安坐家中一樣可以買餸！現精選3個食材網站，現正推出優惠，$1竟然買到6隻日本富士山麓雞蛋！

日本富士山麓雞蛋，色澤特別紅潤，味道濃郁。（oisix提供）

Oisix：震撼價6隻日本蛋$1、自家製蔬果汁$1！

每年2月23日是日本富士山的紀念日，為傳承她的歷史文化和自然風光，日本各地會舉行大大小小的慶祝活動，日本網上超市Oisix今年因香港出現疫情，把活動提早，由2月6日開始至20日推出減價優惠，港幣$1竟可買到6隻富士山麓雞蛋，Oisix Weekly會員更可買到10隻（原價$35.8）！

什麼是富士山麓雞蛋？

顧名思義富士山麓雞蛋，生產的雞隻都住在富士山區，有充足的活動環境，吃的是無農藥、沒基因改造的粟米和大豆，連飲的水也是地下500米抽取出來的富士深層水，因此生產出來的雞蛋也含豐富營養，比一般蛋多出近10倍，蛋黃特別黃，味道特別濃郁，口感較黏膩。

富士山麓雞蛋之外，Oisix還推出$1具增強免疫力的健康飲品，千葉縣自家製的18種蔬菜汁Vegeel和蔬菜汁Vegeel for Woman，原價$19.8，現在也是$1有交易！

18種蔬菜汁Vegeel用上番茄、紅蘿蔔等18種蔬菜共300克蔬菜榨取成125毫升的濃縮蔬菜汁，無添加食鹽、香料等。（oisix提供）

按圖看清「Oisix」有什麼優惠及精選貨品：

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Oisix

一般運費：購物港幣$300以下運費$88、$300以上運費$68、$450以上運費$38、$600以上運費全免

送貨日期：逢星期三、六、日

查詢及網址：8197 9016 / https://hk.oisix.com

$1雞蛋優惠日期：2月6日開始至20日，其餘優惠日期：即日至2月13日

Green Common：補健靚湯優惠　新推「速鮮凍齡」即食泰式素豬肉炒河飯盒

增強身體抵抗力，似乎比四處撲口罩更實際，補健湯水也變得非常重要，不去街市買材料，上網訂購湯包一樣可以，素食品牌Green Common優惠湯水$208/6盒，養生補健。「窩心攻略」系列，亦有5湯1粥選擇，不含味精，不含添加劑，不含蔥蒜，專為茹素者而設。

近日還新推OmniEat新善食系列，以極低溫速鮮凍齡技術（Flash Freezing）把剛烹煮的食物瞬間冷凍，減少營養流失，及在不加防腐劑下保存食物原味。有香辣泰式羅勒新豬肉飯及泰式新豬肉炒河，吃前只需幾分鐘翻熱即可。現網店推出優惠套裝，選購6盒OmniEat新善食速鮮即食系列$199.2（原價$239.4）。

按圖看清「Green Common」有什麼優惠及精選貨品：

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Green Common

一般運費：購物港幣$400運費全免，$400以下運費$55，每張訂單只限單一送貨地點。

送貨日期：逢星期一至四香港島、九龍及新界；逢星期五部分離島地區

網店：https://www.greencommon.com/eshop/tc/category.html

湯水優惠$208/6盒：即日至2月9日，之後一般優惠$118/3盒

JOU SUN早晨：農場直送$28有找　半價買有機蔬果

足不出戶的日子，JOU SUN有人為你代勞買餸，走訪不同地方，直接跟農場、食物工場或進口商取貨，從源頭直送到府上，由蔬菜、水果到海鮮、鮮雞、凍肉.....甚至十元八塊的葱、薑、蒜也有，每款食材均列明來源、產品資料和什麼時候送貨等。今天落單明天收到，還有不同優惠推出，買到半價的有機蔬果、superfood。

按圖看清「JOU SUN」有什麼優惠及精選貨品：

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JOU SUN早晨

低碳送貨：買滿$200免運費，少於$200運費$60。最快2日後送到，送貨前一日準備訂單，並在溫控倉庫內過夜保存。5小時送貨時段，需要有人收貨。

尊尚送貨：買滿$400免運費，$200至$400運費$35。最快翌日送到，送貨當日準備訂單。2小時送貨時段，無人在家可選擇放門外。

網址：https://www.jousun.com/ch/

材料準備好了，面對大堆食材，不知從何入手？不如參考以下食譜，變化出不同的美味菜式或小食。

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