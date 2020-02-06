【武漢肺炎】 中醫推介2款強肺湯水　一款消炎解毒一款預防疾病

武漢肺炎在港已出現本地感染個案，鑒於疫情有惡化趨勢，香港行政長官林鄭月娥於2月5日記招上宣佈將引用《預防及控制疾病監控條例》，制定附屬法例，強制所有由內地來港的人士（不論國籍），需強制隔離14天，預計2月8日零時生效。

加強自身的抵抗力，預防病菌入侵，註冊中醫師彭明慧有兩款強肺湯水推介，適合普羅大眾飲用。

截至2月6日早上10時46分，香港已確診21宗個案；1名曾居黃埔花園11期（紫荊苑）1座的39歲男患者死亡。內地疫情更疑似失控，確診病例逾28,065宗，疑似病例24,702，累計死亡病例564人，累計治癒出院病例1,153人。

鑒於香港武漢肺炎疫情有惡化趨勢，香港行政長官林鄭月娥宣佈將引用《預防及控制疾病監控條例》，制定附屬法例，強制所有由內地來港的人士（不論國籍），需強制隔離14天，預計2月8日零時生效。（資料圖片/示意圖片）

繼沙士一疫後，香港市民對於今次武漢肺炎的防疫意識普遍加強，口罩難求仍是社區出現的現象。此外，加強留意個人衛生勤洗手、蓋廁板沖廁及U型喉注水等防疫工作不能忽視。

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加強自身的抵抗力，預防病菌入侵也為重要，記者早前訪問中醫有關10種益肺食物、6大保健湯水及偏方真偽等，亦查詢過營養師王敏寧，有關增強免疫力的5大飲食貼士。記者發現2月4日無線電視節目《流行都市》探討武漢肺炎的實用資訊，邀請註冊中醫師彭明慧解釋中醫治肺炎的方法，彭醫師解釋肺炎屬於中醫「溫病」的範疇，溫病意思是季節性疾病，流行性及傳染性高，春季的溫差較大，如果人體的抵抗力較弱，較易引起病邪熱毒的侵犯。彭醫師指有人疑問「是否冷親個肺，所以患肺炎？」，她解釋「炎」字是有熱症的意思並非「冷親」，中醫上會採用清熱解毒的方法治症。

註冊中醫師彭明慧在《流行都市》中解釋中醫治肺炎的方法，採用清熱解毒的方法治症。（Youtube影片截圖）

彭醫師表示要清熱解毒化濕，首先不能加重脾胃的負荷，例如進食太多高脂、油膩的食物會影響脾胃，導致「生濕」；煎炸及辛辣食物會增加熱毒，以上食物要盡量少吃，因為肥膩、煎炸及辛辣的食物容易導致脾虛，脾虛容易濕重，濕氣多會阻礙人體氣血運行，並會削弱抵抗力，因此要盡量少吃。但彭醫師補充患肺炎的體質非一定「濕重」，年紀及生活模式等因素更為重要，例如小朋友的肺部臟腑發育未完成；年紀大的長者「正氣」不足，抵抗力不夠；工作壓力大、煩躁不安及經常夜睡的人士，會令身體防禦力降低。

工作壓力大的人士要留心自身免疫力可能由於長期受壓而削減。（資料圖片）

中醫治療「溫病」的原則會採用「辛涼解表」方法。武漢肺炎有高度的傳染性，針對此點更應講求「治未病」，增加人體的肺氣及多休息。彭醫師在節目中分享兩款湯水有強肺之用。

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