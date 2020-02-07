【元宵湯圓】名醫9項食湯圓健康貼士　3類人慎吃！(附湯圓熱量榜)

今年元宵佳節不宜外出，留在家裡煮碗湯圓吃總行吧？不過湯圓由糯米整成，本身卡路里不低，1粒已相當於1/4碗飯。市售的湯圓口味，除了傳統的花生和芝麻，近年甚至有黑糖珍珠奶茶、奶黃流沙等口味，有台灣營養師就整理了11款湯圓熱量排行榜，另外亦有名醫的9大小貼士，教你如何食湯圓食得更健康。

台灣營養師楊斯涵早前在其facebook專頁中，分享了11種不同口味湯圓的熱量和碳水化合物含量，紅豆餡居然是最低卡，但其他口味你又猜得到嗎？

以下就來看看她所列出的湯圓熱量排行：

第11位：紅豆｜58卡｜9克碳水化合物（資料圖片／馮嘉雯攝）

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除了列出熱量之外，她亦有3點建議，讓大家即使不小心吃多了湯圓，仍不至於身形大走樣。

（1）認清自己所吃的湯圓熱量後，酌量調整分量，別吃太多，煲湯圓的湯亦以無糖為最理想。

（2）糯米粉製成的湯圓皮，屬於高升醣指數的醣類食物，建議先吃蔬菜和蛋白質墊底，再享用湯圓作飯後甜品，延緩血糖暴升。此外，不妨吃香菇、肉絲等作餡料的鹹湯圓，比起甜味湯圓能穩定血糖。

（3）湯圓的平均熱量為70卡，通常大家每次都至少吃4粒，即280卡，相等於1碗飯。若要消耗所攝取的熱量，需急步走1小時、踩單車1小時、慢跑30分鐘或游泳30分鐘。吃得再多，運動量當然也要再增加了。

傳統口味與新派湯圓各有捧場客，但糯米熱量不低，而且頂胃，建議愛吃的朋友也不要食得過量，吃完也最好做點運動來抵銷所攝取之卡路里。（資料圖片）

另外，台灣已故名醫林杰樑的意見一樣具參考價值。林杰樑是台灣著名的腎臟科和毒理學醫生，有「毒物科權威」之稱，並曾經在長庚大學醫學院擔任教授、以及在行政院衛生署擔任顧問，他曾分享過自家的湯圓食譜，亦提到一些吃湯圓吃得更健康的小貼士，即使2013年病逝，其facebook專頁仍然由長庚醫院毒物實驗室人員打理，每逢冬至、中秋或元宵等節日，都會再重貼一次林醫生生前有關食湯圓的叮嚀，值得參考。

請按下圖睇林杰樑醫生的9點建議：

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資料來源：楊斯涵營養師的美味生活、林杰樑