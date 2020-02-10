【新冠肺炎】家族聚餐圍爐播菌1傳10　吃火鍋當心10項「火鍋病」

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情在本港持續升溫，本港至今共確診98宗（36人出院），確診者中一名24歲男子及其90歲外婆於年初二期間參與19人的家族聚會，該名患者稱當中有內地親友，並一同打邊爐，聚會中多人確診。 打邊爐播毒的主因是甚麼？由打邊爐相關而衍生的健康問題，其實不止於細菌或病毒傳播，其他「火鍋病」比較常見的有以下10項。

打邊爐是否成播毒途徑？

早前有內地的衞生防疫專家曾表示，武漢肺炎除可透過飛沫、接觸傳播以外，還可以透過氣溶膠傳播。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，打邊爐及焗桑拿會產生氣霧（Aerosol，內地譯「氣溶膠」），但是否因此能作大型傳播尚待研究，至今未能斷定。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌在本報訪問時表示一般進食火鍋、焗桑拿或使用熨斗產生的蒸氣，不會增加空氣傳播病毒的風險。（Piseth Yun/Unsplash）

氣霧傳播指飛沫混合空氣形成氣霧，並懸浮於空氣中，人類吸入後會導致感染。中大呼吸系統科講座教授許樹昌，在本報訪問時表示一般進食火鍋、焗桑拿或使用熨斗產生的蒸氣，不會增加空氣傳播病毒的風險。醫生組織「杏林覺醒」亦在FB專頁解釋武漢肺炎是否可經空氣傳播有以下解釋。請詳見下圖︰

中國疾病預防控制中心傳染病預防控制處研究員馮錄召最新證清，新型冠狀病毒主要的傳播途徑還是呼吸道飛沫傳播和接觸傳播，氣溶膠和糞便等傳播途徑尚待進一步研究。

現今大部分專家在社交上的提醒，主要是避免聚會及聚餐，親密接觸、近距離聊天都能經飛沫或直接接觸傳播病毒，有聚會亦應使用公筷，少說話，並應縮短聚餐時間。依暫時資料歸論，打邊爐會引起氣霧傳播的機會率低，但親友間的飛沫或直接接觸，使武漢肺炎病毒傳播有機可乘。

專家在社交上的提醒，主要是避免聚會及聚餐，親密接觸、近距離聊天都能經飛沫或直接接觸傳播病毒，有聚會亦應使用公筷，少說話，並應縮短聚餐時間。（leacky_321/Pixabay）

聚餐增加親友間直接接觸，打邊爐期間一時興起或忘記將公筷、私筷分開，又或者一雙筷子夾完生肉又夾熟肉，大可能引致細菌交叉感染。由打邊爐相關而衍生的健康問題，其實不止於細菌或病毒傳播，其他「火鍋病」分別由中、西醫及營養角度來解釋，比較常見的有以下10項。

1.【容易上火、熱氣】2.【易感冒】

請按下圖了解成因及詳情︰

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其他由打邊爐相關而衍生的健康問題圍繞口腔、食道、眼瘡、痛風、腸胃病、高血壓、水腫及致胖

武漢肺炎影響下，口罩、米之外，廁紙亦被搶購，吃不潔的火鍋食物可能引起腸胃疾病。（GettyImages）

請按下圖了解成因及詳情︰

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參考資料︰食力/護．聯網/杏林在線/食安中心