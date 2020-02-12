【武漢肺炎】全城搶米邊度仲有得賣？囤積過多生穀牛教你擊退5招

武漢肺炎一疫，見盡人生百態，有人抬高物價逾10倍，有人免費派物資低下層，有人製造恐慌散播謠言，有人為沒口罩徹夜難眠。即使超市澄清供貨正常，米行商會亦表明首季有1.3萬噸、各米行共1.2-1.4萬噸食米，合共逾2.5萬噸儲備，足夠全港市民食用一個月，但大家還是不安心，搶不到口罩，人心惶惶；搶到幾包米、幾條廁紙才多點安全感。不過，可有想過囤積過多食米在家，放久了可能會生穀牛，不只米、意粉等也同樣高危。 攝影：鄒家鳳

不是這一「疫」也不知香港人如此瘋狂愛大米！（ally j＠Pixabay）

白米，全城瘋搶，以前真不知那麼多人愛吃飯！雖然多間超市米、麵、包的貨架上都被掃一空，但還有一些日式超市仍有米出售，像早兩天在Aeon康怡店，米的貨架上竟然有貨，不過，淨下的都是較昂貴的日本米、珍珠米，或難以單吃的糙米、紅米等，其中一款超力美國珍珠米25公斤售$318，屬很划算了，仍有不少存貨。當然，當你看到報道再去有可能已售罄，但超市仍會不定時補貨。或許，買米，也需一點運氣。

按圖看哪些「白米」仍有存貨？超市貨架上近日的情況：

+ 14 + 13 + 12

口罩、廁紙、消毒紙巾等這些家常用品堆積，還可以慢慢用慢慢使，但一次過買十包八包米，吃不完，存放過久，容易滋生穀牛，食環署防治蟲鼠事務諮詢組曾在《防治蟲鼠簡訊》中教大家如何杜絕穀牛。

米或意粉等囤積過久，又沒適當存放，容易滋生米象，俗稱穀牛。（網上圖片）

穀牛，原名米象，是會蛀食穀物的害蟲，除了大米，小麥、燕麥、粟米、堅果等都是牠的目標糧食，偶爾在意粉、通心粉中也會看到牠的蹤影。雖然難免影響口感，但對人體無害，亦不會咬人和傳播疾病。

選擇真空包裝，是其中一個可以預防穀牛的方法。

按圖看「防止或消滅穀牛滋長」5大貼士：

+ 8 + 7 + 6

把大米內匿藏的穀牛趕絕後，清理工作還未完結，按食環署《防治蟲鼠簡訊》建議，存放過曾被穀牛污染的米的廚櫃或架子，須以吸塵機徹底清理，包括裂縫或角位。

不過，有穀牛的大米，是否代表過期或不新鮮？

其實，早在稻米收成前，穀牛已有機會在米粒之間產卵，但經過一輪去米皮、洗水等加工程序後，已可清除大部分的蟲卵。萬一殘留下蟲卵，當遇到適合的溫度和濕度下，穀牛便滋長，但不代表米是過期或不新鮮。小量穀牛不影響食米的品質，但若被大量穀牛或長期蛀食便會影響米飯的口感，不宜食用。

資料來源：食環署防治蟲鼠事務諮詢組、香港本地農業發展關注組