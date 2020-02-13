【情人節食譜】電飯煲日式芝士蛋糕　免焗甜品不黐底簡單零失敗

「情人節餐煮咩好？」今年情人節會否比以往更難構思節目？武漢肺炎影響下，不少人選擇留家「抗疫」，會讓你們多了時間自備豐富的早、午或晚餐嗎？加一份富有心思的甜品，為情人炮製更多甜蜜驚喜。想焗蛋糕但家中沒有焗爐？不妨考慮用電飯煲來幫幫手。

電飯煲焗蛋糕雖然比焗爐慢，不過對家中沒有焗爐的朋友，確實是不錯的代替之法，而海綿蛋糕及芝士蛋糕也可用到「免焗」的方式製作。很多時候做蛋糕要打蛋白霜，焗起後要糕身仍是脹卜卜，也非每位入廚新手可以拿捏。至於芝士蛋糕的技巧基本上容易很多，不論做美式或是日式，要分幾次落蛋漿，完全拌勻芝士忌廉後，再加、再拌，才不致於出現分離狀態。

電飯煲日式芝士蛋糕，簡單零失敗。

美式（紐約）芝士蛋糕與日式芝士蛋糕的分別在於後者比較鬆軟，空氣感較多，而非一大件「芝士」般甜膩，日式芝士蛋糕有低筋麵粉及淡忍廉，美式的基本上沒有這兩樣材料，卻用到牛油。以電飯煲焗蛋糕原來都幾輕鬆，不黐底亦不怕因「過火」而烘焦，唯一缺點是時間較慢約用上1.5小時，其間不時交替按「煮、保溫」鍵，此食譜用的電飯煲火力是300W，容量0.6升，製作時可按個別電飯煲以作調整。

以電飯煲焗蛋糕，不黐底亦不怕因「過火」而烘焦。

想知蛋糕是否熟透，以一支竹籤插入蛋糕中間，拔出後如果竹籤沒有黏著麵糊便可以了。當蛋糕「焗」起後別急於取出，需待蛋糕涼透，連電飯煲內鍋一起放進雪櫃冷藏至挺身，享用蛋糕前，必須多預留時間製作。芝士味濃淡勻稱，口感軟綿嫩滑，漂亮的食用花裝飾，簡單熟悉的平凡之味卻見心思。

蛋糕口感軟綿嫩滑，芝士味香濃。

電飯煲日式芝士蛋糕食譜

攝錄：詹郭敏、陳錦超

攝影︰尹嘉蔚、詹郭敏、陳錦超

剪接：吳宇峰

健康小貼士︰

忌廉芝士的含鈣量高，同時脂肪含量亦高，怕胖人士宜適可而止。

電飯煲日式芝士蛋糕，入廚新手可以拿捏。

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