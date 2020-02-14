【蔬菜營養】12種常見菜膳食纖維、功效公開　部分冷凍食易傷腸胃

進食蔬菜可以預防便秘，維持大腸健康。不少人認為三餐進食一碗菜已經足夠，究竟一碗菜有幾多纖維呢？

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「常食蔬菜纖維大比拼」，刊於01撐場】

數據顯示，港人常食蔬菜，如娃娃菜、菜心、西生菜等的膳食纖維量，每一碗菜（大概100克）均低於2克。政府建議每日最少攝取25克以上的膳食纖維，如每日只食三碗菜，只是攝取了6克左右的膳食纖維，遠遠未達建議攝取量。

西蘭花是較屬高纖的蔬菜，每一碗有3.3克膳食纖維。但只依靠進食蔬菜是不足的，因此要透過進食水果、穀類、豆類等去攝取足夠纖維。功效上，小白菜和娃娃菜功效相似，可改善消化不良；菜心、油麥菜及西蘭花有清熱解毒的功效；西生菜就可以利小便。

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常食的西洋菜，膳食纖維量較低；芥蘭屬較高纖。坊間不少食店會將蔬菜的莖和葉分開，例如芥蘭，莖和葉各有千秋，芥蘭莖夠爽甜；葉較嫩滑，膳食纖維上，兩個部位相若。另外，不少人炒菜時會加蠔油、腐乳等調味，味道當然惹味，但要小心鈉含量較高。功效上，西洋菜可以清熱；通菜可以消腫；椰菜能強骨骼；豆苗利小便；菠菜可以止口渴；芥蘭可以平喘。

功效方面，大部份蔬菜也屬涼，如生食或冷凍食容易傷腸胃，出現肚瀉、胃口不佳等情況。

作者簡介：營養生

營養生（Negimen）的意思是營養配合養生（Nutrition + Regimen = Negimen）。全港首創數據化茶療「Negimen Tea」，根據各人的體質數據設計專屬茶方。總結平時的飲食習慣及身體狀況，以精密儀器分析配合營養生的數據庫，設計由天然材料而成的減肥茶方。長久以來，我們堅持三大原則：無營養補充品，無西藥成份及無過量運動。健康是沒有捷徑的，配合天然的茶方及正確營養上的攝取，堅持真正的健康減磅，達到養生中「未病先防，未老先養」。

作者Facebook：http://bit.ly/2LbjfnP

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