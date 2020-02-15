【芥蘭營養】助排便防癌減骨質疏鬆5大好處　簡易2招去除苦澀！

薑汁炒芥蘭、臘腸炒芥蘭都是冬天時必吃的家常菜之一，因為冬天是芥蘭的當造期，所以在街市都會看見它的跡影。不過，芥蘭並非人人也喜愛，因為芥蘭本身帶點苦味，令人退避三舍。其實只要在烹調時準備這2樣東西，就能有效中和芥蘭的苦味，同時吸收其營養！

芥蘭，英文名為Chinese Kale，跟眾所周知的Super Food羽衣甘藍（Kale）屬同一家族，所以羽衣甘藍亦外號意大利芥蘭。不少人以為芥蘭的苦味來自其纖維，摘菜時會把絲狀的纖維摘走，事實上苦味是來自芥蘭自身，所以是無法拔走。不過可以靠後天的食材令芥蘭清甜爽脆！

不少人不喜歡芥蘭是因為那陣苦味。（資料圖片）

按圖了解去除芥蘭苦味的簡單方法及烹調、選購貼士︰

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芥蘭5大健康好處 防癌降血壓補鈣......

芥蘭屬於十字花科蔬菜，含有豐富的鈣質及葉黃素，有益於補骨髓、壯筋骨利關節、幫助細胞抗氧化，有助預防癌症及夜盲症。芥蘭為身體帶來的健康好處有以下5項，不過原來也有2類人士須慎食，按圖了解︰

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芥蘭食譜清炒最簡單！

冬天是芥蘭當造的季節，簡單配上肉類或薑汁都令芥蘭口感爽脆鮮甜！即看以下2道簡單快手芥蘭食譜︰

【臘腸炒芥蘭食譜】臘腸膶腸家肥屋潤 2種材料芥蘭翠嫩去苦澀

臘腸炒芥蘭食譜

【蔬菜食譜】薑汁炒芥蘭爽脆鮮甜靠3寶 跟羽衣甘藍同宗抗氧抗癌

薑汁炒芥蘭食譜

資料參考：華人健康網／食在有健康／healthline