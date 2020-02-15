【微波爐使用陷阱】叮水易過熱恐噴濺致燙傷　必睇3大安全須知

因應速食文化和生活機能的方便，幾乎每個家庭都會裝置微波爐（Microwave oven），因為操作簡單，只要將食物放進去轉一轉，馬上就能享用了，要說它是新一代廚房神器也不為過。微波爐雖然能省去很多時間，但也別養成什麼都依賴它的壞習慣，連燒杯開水或泡杯咖啡也要微波，以下是使用微波爐時要注意的3個安全須知。 文: Jiasheng Li 醫學審稿: Dr. Stephen Lai／Hello醫師

使用微波爐時要注意的3個安全須知（點擊下圖看清！）

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因應速食文化和生活機能的方便，幾乎每個家庭都會裝置微波爐。（資料圖片）

1. 水過熱恐噴濺致燙傷

一般來說，水的沸點是100°C，但因為微波爐使用的能量可以穿過容器，所以，若把水拿去微波，這些高頻率無線電波將直接加熱容器中的水，使水過熱（Superheating，指超過沸點），容器裡的溫度會比外面摸起來還要燙。而在沒有空氣和氣泡的情況下，水正處在不穩定的狀況，這時若將湯匙或其他異物放進容器中，空氣就會產生，水即瞬間沸騰而噴出來。

根據澳洲新南威爾斯大學（University of New South Wales，UNSW）物理學系的研究，1公升的水在101°C可產生約3公升的蒸氣，進而導致這些氣體以爆炸性的速度噴出容器，傷及靠近的人。為防止被沸水燙傷，可以將非光滑的木匙放入容器一起微波，因為氣泡能藏在粗糙的表面中，使水沸騰，減低水噴出來的機率。

2. 食物沒熟致消化問題

如果食物太厚，微波爐的電波是沒辦法將其煮熟的，吃下對人體有害的細菌的話，恐造成食安問題，因為其加熱原理在於微波爐的功率額定與食物的水分及總份量。另外，使用者可能會擔心輻射的問題，但事實上，微波爐加熱的食物並不會有任何輻射的干擾，其營養價值還是一樣，請使用者不必憂心。

不管是用什麼方法烹煮食材，秘訣在於煮的時間，料理時間愈短，吃進肚的營養就會愈多，以蔬菜來看，用微波爐蒸當然會比用火煮來得健康。

3. 直視微波爐有害健康

另有一個迷思，靠近微波爐或眼睛直視其中會傷害身體，這並不完全正確，人的身體雖然能吸收微波的熱能，但要構成其傷害必須要是非常高的能量，以及長時間的接觸才有可能，而微波爐並無這樣的破壞力。

為確保微波爐是安全的，建議民眾要定期做清潔和維護，特別是開關門和安全系統要處於良好狀態，加熱中其門把一定要緊密關好，避免微波電波外洩，危害人體的健康。若出現任何零件損壞，請聯絡專業人員維修前，暫時不要使用。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：輻射不是問題！微波爐3個使用安全須知】