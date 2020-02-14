【情人節朱古力食譜合集】心太軟蛋糕小食......自製甜品傳情達意

朱古力，代表愛情；黑朱古力，代表甘苦與共……你有一個可以跟你同甘共苦的人嗎？不如就在這天給他或她一個驚喜，為對方花點小工夫，表達心意。朱古力變化無窮，可變化出不同甜品、蛋糕、小吃，甚至火鍋……做法簡單，還可二人在家齊齊動手，為自己炮製愛情「結晶」，作為情人節在家的節目之一？

朱古力，Chocolate一詞，本來就源自納瓦特爾語xocolatl，意即苦水，猶如愛情甜中帶苦，朱古力的苦味來自可可，朱古力當中的可可粉、可可脂總固體物含量愈多可可味愈濃，味道也較苦，如黑朱古力便含70%-99%，餘下的成分便是糖、乳化劑等。選擇時可按自己的喜好而定。市面還有「調溫朱古力」和「免調溫朱古力」出售，不過，以下的食譜製作非常簡單，兩者皆可選用，甚至即食裝的也無不可。但味道以免調溫的朱古力略遜一點。

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