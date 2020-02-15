【健康湯水食譜】霸王花五指毛桃茯苓白朮湯　清熱化濕補氣解春困

立春後乍暖還寒，春天萬物滋長，細菌亦然，要小心各種傳染病的傳播。開始潮濕納悶的天氣，亦漸漸令人浮現「春困」的現象，感到睏倦乏力，頭昏欲睡。中醫推介霸王花五指毛桃茯苓白朮湯，可清熱化濕，尤其適合春天裡飲用。 攝影：尹嘉蔚

2020年伊始，已經迎來大挑戰，繼大半年的社會運動後，武漢肺炎（COVID-19）突襲使人心惶惶。抗疫自強，勤洗手非常重要，口罩持續供不應求，各界期望疫情盡快緩和平伏，重歸正常生活。抵抗疾病，防禦外邪入侵，增強自身抵抗力也是重要，中醫認為「炎」字有熱症的意思，中醫上會採用清熱解毒的方法治症。記者早前訪問註冊中醫師潘仲恆有關10種益肺食物，潘醫師表示「未病先防，宜補肺益氣」，便不容易招來外感不適。當中的五指毛桃健脾補肺，行氣利濕，舒筋活絡，適合春天裡煲湯飲用。

霸王花五指毛桃茯苓白朮湯

以五指毛桃、茯苓、白朮、霸王花、扁豆衣煲成的「霸王花五指毛桃茯苓白朮湯」，可清熱、化濕、補氣、健脾。其中的霸王花可清熱潤肺，止咳化痰，解毒消腫。由於白朮略帶苦味，宜多加水分煲湯，使味道較溫和及較易入口，以鹽調味宜少不宜多，免提起甘苦味道。此湯可說是「苦口良藥」，喝來雖有少少苦澀味，但整體感覺舒暢，能收解倦之效。要使湯水的甜味增加，可配粟米及紅蘿蔔，不妨留粟米鬚煲湯，有助去水腫及利水。

霸王花五指毛桃茯苓白朮湯

霸王花五指毛桃茯苓白朮湯食譜

按圖了解此湯的食材療效：

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潘仲恆中醫師對「霸王花五指毛桃茯苓白朮湯」之食用建議︰

霸王花五指毛桃茯苓白朮湯性味平和，一家大細可飲用。一周可飲1至2次。 有助補氣健脾，清熱化濕。適合立春後飲用，尤其春天裡易作外感，濕氣重 容易有關節酸痛不適感，有助「解春困」。 如有疑問，請向中醫師諮詢。

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