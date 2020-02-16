【日本料理】盤點17款魚生、手握壽司熱量營養　食邊樣最易肥？

你喜歡吃魚生片、手握壽司、軍艦壽司等日式料理嗎？但是你知道這些熱量和營養素含量分別是多少嗎？好食課整理了常見的日式料理，像是三文魚握壽司、魚生片等等，一次和你分享！

點擊下圖看清魚生片、手握壽司的熱量與三大營養素！

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你喜歡吃魚生片、手握壽司、軍艦壽司等日式料理嗎？但是你知道這些熱量和營養素含量分別是多少嗎？（Kelvin Zyteng/Unsplash）

魚生片的熱量與三大營養素

好食課收集的有三文魚、鯛魚、旗魚、吞拿魚與墨魚，都是我們常見的魚生片，一起來看看吧（以1片20克計算）

三文魚魚生片：熱量44大卡、碳水化合物0.0克、蛋白質3.9克、油脂3.1克 鯛魚魚生片：熱量22大卡、碳水化合物0.5克、蛋白質3.6克、油脂0.7克 旗魚魚生片：熱量22大卡、碳水化合物0.16克、蛋白質5.2克、油脂0.0克 吞拿魚魚生片：熱量20大卡、碳水化合物0.0克、蛋白質4.7克、油脂0.02克 墨魚魚生片：熱量12大卡、碳水化合物0.16克、蛋白質2.8克、油脂0.06克

魚生片的熱量與三大營養素（IG@learneating）

手握壽司的熱量與三大營養素

好食課收集的手握壽司有醋烤鯖魚、三文魚、蒲燒鯛魚、旗魚、吞拿魚與鮮蝦，以下是以「一貫」作為標準唷！

醋烤鯖魚握壽司：熱量77大卡、碳水化合物8克、蛋白質1.6克、油脂4.3克 三文魚握壽司：熱量60大卡、碳水化合物8克、蛋白質2.5克、油脂2.0克 蒲燒鯛魚握壽司：熱量59大卡、碳水化合物8克、蛋白質2.5克、油脂1.9克 旗魚握壽司：熱量43大卡、碳水化合物8克、蛋白質2.6克、油脂0.1克 吞拿魚握壽司：熱量43大卡、碳水化合物8克、蛋白質2.3克、油脂0.2克 鮮蝦握壽司：熱量40大卡、碳水化合物8克、蛋白質2.0克、油脂0.03克

手握壽司的熱量與三大營養素（IG@learneating）

軍艦壽司的熱量與三大營養素

好食課收集的軍艦壽司有粟米沙律、吞拿魚沙律、龍蝦沙律、三文魚子、山葵章魚與蝦味魚卵，以下是以「一貫」來計算！

粟米沙律軍艦壽司：熱量75大卡、碳水化合物8.6克、蛋白質1.2克、油脂4.0克 吞拿魚沙律軍艦壽司：熱量65大卡、碳水化合物8.2克、蛋白質1.4克、油脂3.0克 龍蝦沙律軍艦壽司：熱量61大卡、碳水化合物7.9克、蛋白質2.0克、油脂2.4克 三文魚子軍艦壽司：熱量47大卡、碳水化合物7.4克、蛋白質2.6克、油脂0.8克 山葵章魚軍艦壽司：熱量39大卡、碳水化合物7.9克、蛋白質1.5克、油脂0.1克 蝦味魚卵軍艦壽司：熱量38大卡、碳水化合物7.4克、蛋白質1.6克、油脂0.3克

軍艦壽司的熱量與三大營養素（IG@learneating）

這些都是我們常吃的日本料理，可以在吃日本料理時算一算自己吃了多少食物和熱量！

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【本文獲「好食課」授權轉載。】