【榴槤營養】水果之王6大驚人好處　富含維他命C抗氧化抗老

榴槤（Durian）堪稱東南亞一帶的水果之王，其熱量（Calorie，也稱卡路里）和營養價值之高，讓喜歡它的人非常愛，極端的是，討厭它的人就很排斥，因為它會散發一種獨特濃厚的「臭」味。但是，不管您能不能接受它，這個外表佈滿了尖刺的水果，藏著很多我們人體所需要的營養素，以下就來告訴您吃榴槤的6大驚人好處！ 文: Jiasheng Li 醫學審稿: Dr. Stephen Lai／Hello醫師

點擊下圖看清！

+ 3 + 2

榴槤堪稱東南亞一帶的水果之王，其熱量和營養價值之高，讓喜歡它的人非常愛，極端的是，討厭它的人就很排斥。（Gliezl Bancal／Unsplash）

1. 榴槤熱量高6瓣破2千大卡

吃榴槤之所以會有飽足感，是因為它的碳水化合物成分很高，根據美國農業部（United States Department of Agriculture，簡稱USDA）的資料，如果1瓣榴槤是243克，所含的碳水化合物就約66克，將近人1天所需攝取量的30%（以1天225克碳水化合物計算）。

常聽人說榴槤熱量很高，不宜多吃，這話是真的，同樣以1瓣243克的榴槤來算，已有357大卡，包含約13克的好脂肪，所以請不要大吃特吃，因為只要吃6瓣，其熱量就飆破2千大卡了。

2. 榴槤膳食纖維助消化解便秘

1瓣約243克的榴槤，其膳食織維可達9克，等同於人1天攝取量的36%（以1天25克纖維計算），對消化系統大有幫助，能刺激消化液的分泌和腸胃蠕動。

另外，這種不可溶性織維能使糞便呈塊狀，避免便秘、腸胃阻塞、腹瀉等問題，讓排便更順暢。根據馬來西亞亞洲醫藥及科技大學（Asian Institute of Medicine, Science and Technology，簡稱AIMST University）生物科技系所的研究，其纖維能將壞膽固醇（LDL）移出體外，確保血管不會阻塞。

3. 榴槤能提升血清素抗憂助眠

半夜睡不著覺？只要吃些榴槤，就能抗憂助眠，還能刺激食慾，其果肉中有維他命B6和色胺酸（Tryptophan），兩者都能提升血清素（Serotonin）及褪黑激素（Melatonin），幫助治療睡眠障礙和癲癇（Epilepsy）。

常聽人說榴槤熱量很高，不宜多吃，這話是真的，同樣以1瓣243克的榴槤來算，已有357大卡。（Jim Teo／Unsplash）

4. 榴槤抗氧化抗老防癌強化骨骼

榴槤有豐富的維他命C，這種抗氧化成分能清除體內的自由基（Free radicals），將氧化壓力（Oxidative stress）降至最低，加上其高水分含量，這兩者都能讓皮膚保持濕潤，進而緩化早衰及老化的現象，包括皺紋、老人斑、黃斑點退化、脫髮、牙齒鬆動、關節炎（Arthritis）等症狀。

因榴槤有抗氧化特性，以及B群等植物營養素的成分，它可以避免癌細胞的形成，保護身體的免疫系統。此外，榴槤中有鈣和鉀，它們一起能強化牙齒和骨骼的發展，同時提升營養素的吸收，避免骨質疏鬆症（Osteoporosis）。

5. 榴槤含鉀可降低失智症風險

聽似神奇，但榴槤確實可以幫助控制血糖和血壓，因為其果肉中含錳，它的功能包括製造胰島素（Insulin）、保障酵素及糖質新生作用（Gluconeogenesis）的運作。

根據馬來西亞國民大學（Universiti Kebangsaan Malaysia，簡稱UKM）藥學系的研究，榴槤含有鉀，能使血管放鬆，提高心率，並控制發炎性酵素，它能減低心血管疾病的風險，像是動脈粥樣硬化（Atherosclerosis）、心臟病（Heart disease）、中風（Stroke）、高血壓（Hypertension）。同時，當更多的氧氣被傳輸至腦內，將提升人體的認知能力和記憶，降低失智症（Dementia）的病發率。

6. 榴槤含葉酸能補血並提升性功能

對女生和孕婦來說，榴槤可是很好的補血水果，因為它含有很高的葉酸（Folic acid），加上鐵和銅的成分，除了能幫助紅血球的製造，保護胎兒的腦和脊椎發展，還能解除貧血症患者症狀。

在馬來西亞及印尼民間有這麼一個說法：「一粒榴槤落下，沙龍往上揚」，意思指當地有圍沙龍的男生，因為吃了榴槤而興奮勃起。根據馬來西亞賽城醫藥大學學院（Cyberjaya University College of Medical Sciences，簡稱CUCMS）基礎醫學系的研究，相信榴槤能提升性功能和體力，藉由提高精子的活躍度，以及雌性激素含量，降低不孕率。

相關圖輯：【水果陷阱】四類人不宜多吃橙 減肥瘦身期間更要小心熱量攝取！↓↓↓

+ 4 + 3 + 2

延伸閱讀：

果后山竹6大好處！減肥抗癌增強免疫

鬼頭刀超營養！3個必吃理由護肝和腦

【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：水果之王榴槤！好處驚人解憂抗老防癌】