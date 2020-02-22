【入廚貼士】起鱔骨大廚Ricky神技逐格睇　輕鬆煮啖啖肉鱔柳

《究竟食咗乜》（What the food）是近期ViuTV人氣頗高的節目，獲不少網民談論，該節目由影帝黃秋生與名廚張錦祥（Ricky）做主持，走訪意大利去介紹不同的地道美食，節目中兩人亦不時大顯身手，如早前的一集，Ricky就示範如何輕鬆起出鱔骨，煮出啖啖肉的鱔柳，讓意大利漁夫都拍案叫絕，「我釣了這麼多年魚，都不知道原來可以這樣起骨！」

以往食鱔的時候，即使已起出中間的主骨，但魚肉間總有些細骨，讓人一邊食，一邊還要吐骨。但名廚張錦祥（Ricky）就在ViuTV節目中，用三兩下手勢為鱔魚起骨，動作乾淨俐落！《究竟食咗乜》（What the food）中，黃秋生與Ricky去意大利食水牛芝士、拿坡里Pizza、鯷魚露等等，在第5集中，兩人就隨著塔斯卡尼的漁民，造訪奧爾貝泰洛潟湖，了解當地漁民捕魚的情況。

Sergio Amenta是塔斯卡尼的漁民，亦是漁夫協會公關，沿用100多年前祖父輩的捕魚技巧，在奧爾貝泰洛潟湖捕魚。（ViuTV《究竟食咗乜》節目截圖）

節目中採訪的潟湖，以出產烏頭、鱔魚、鱲魚為主，那究竟何謂潟湖？主持人解釋說：「潟湖原本是一個海灣，但因為海口不斷有泥沙沉積，積到將海隔開了，最後變成湖。」秋生和Ricky造訪潟湖時，碰巧是魚進入潟湖產卵的季節，尤其肥美，於是他們就隨漁夫去捕魚，並將新鮮撈起的魚製作不同料理。

以鱔魚為例，平時劏鱔的時候，我們只能去走中間較大條的魚骨，對於幼骨則束手無策，Ricky則即席炮製去骨鱔，事前Sergio已非一般期待，多番向翻譯說：「我釣了這麼多年魚，都不知道原來可以這樣起骨！」當Ricky示範時，他更是目不轉睛，相當佩服。

據秋生所講，Ricky之所以研究出這個起骨技巧，是因為他煮完蒸鱔後，再剖開反覆研究每條魚骨的分佈。（ViuTV《究竟食咗乜》節目截圖）

Sergio對於Ricky的技術相當期待，還特地用電話拍低。（ViuTV《究竟食咗乜》節目截圖）

到底Ricky是如何去骨和起出鱔肉？請參考下圖：

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不止意大利漁夫Ricky的神技嘖嘖稱奇，就連網民都大讚他的刀功，請按下圖睇網友留言：

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起完骨後，當然不會浪費這些無骨鱔柳，Ricky只運用洋葱、醬油、蒜蓉、豆豉汁等簡單材料，用醬油帶出豆豉香，便做出了「醬爆去骨鱔柳」。未上完碟，秋生哥已急不及待偷吃！

Ricky炮製的醬爆去骨鱔柳是中式做法，意大利人較少品嘗得到，但其中一位男士吃完立即說了句”Spectacular!” ，認為好吃得讓他嘆為觀止。（ViuTV《究竟食咗乜》節目截圖）

除此之外，Ricky又示範了另一碟上得大枱的宴客菜「盤龍鱔」，逐步教觀眾，原來也沒大家想像般難！

Ricky覺得盤龍鱔是鱔魚的其中一種招牌煮法，但意大利人卻未見過，對其賣相相當好奇，還問道：「為何這裡的中菜館都沒人這樣煮？」（ViuTV《究竟食咗乜》節目截圖）

盤龍鱔製法跟一般豉汁蒸白鱔差不多，但切鱔時需多花點工夫，不要弄斷整條魚；如此保留了鱔的完整賣相，對中國人來說是「有頭有尾」，很適合做節。（ViuTV《究竟食咗乜》節目截圖）

請按下圖睇Ricky親授的「盤龍鱔」製作步驟：

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看完上圖之後，你對盤龍鱔的製法應該有了個基本概念吧？如果你不清楚調味料的分量，或是其他劏鱔的技巧，不妨看看以下食譜，製法當然及不上名廚Ricky，但也可參考一下！

【豉汁蒸白鱔食譜】去潺劏鱔須知新手必讀 鱔如何可爽口冇腥味？

一場去到意大利，Ricky不但就地取材示範新鮮白鱔的製法，他亦用肥美的烏頭，煮了打冷必備的潮式凍烏頭！它起出魚春之後，用保鮮紙包成香腸般，擺在烏頭魚旁，一併放入預設成80度的焗爐，調成蒸氣水溫模式蒸30分鐘，之後再切開鋪在烏頭上，冷藏後食用。不過，他坦言整道菜的精華是普寧豆醬，更指出它是「潮州Mother Sauce」。

Ricky煮的潮式凍烏頭，比平日在打冷舖吃的精緻得多，而且連魚子食更為矜貴。（ViuTV《究竟食咗乜》節目截圖）

資料來源：《究竟食咗乜》