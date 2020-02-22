【武漢肺炎】長戴口罩易生暗瘡粉刺黑頭　營養師養膚3大飲食忌宜

新型冠狀病毒（武漢肺炎）持續擴散，市民為了防止受到感染，日日外出戴口罩保命。相信如果日日需要戴口罩的你，都會發現皮膚狀態比以前差，因為長期戴口罩，容易導致皮膚出油、出粉刺、黑頭和暗瘡等皮膚問題。想解決因戴口罩而衍生的粉刺及暗瘡問題？除了從皮膚日常護理著手外，不妨跟註冊營養師潘仕寶學習如何從飲食吃出好皮膚！

戴口罩衍生的皮膚問題

由於長時間戴口罩，令口罩覆蓋的面部皮膚溫度上升，刺激油脂分泌，加上呼出的空氣帶有水分，同時提高口罩內的濕度，令細菌容易滋生。結果因為油脂分泌及口罩內的細菌而引起粉刺、黑頭和暗瘡等問題。

陳筠華醫生曾於HK01撰文，指出在2002年至2004年間，有不少有關口罩和皮膚問題的研究。當中，新加坡醫生 Foo et al. [1] 在他團隊的研究報告指，35.5% 參與了研究的醫護人員，在用N95口罩後出現不同的皮膚問題。他們當中，59.6%長了比以前多暗瘡，51.4%有皮膚痕癢，35.8%有面部紅疹的問題。除此之外，皮膚敏感和玫瑰痤瘡發作，也是常遇到用口罩後出現的皮膚問題。

長時間戴口罩會因油脂分泌及口罩內的細菌而引起粉刺、黑頭和暗瘡等皮膚。（GettyImages）

如何從飲食預防或改善粉刺暗瘡等皮膚問題？

從以上數據得知長期戴口罩的確衍生了不少皮膚問題，短期的解決方法，當然是每天做好控油和保濕工夫；長期當然需要從內在著手，為皮膚健康打好根基。就此，記者向註冊營養師潘仕寶（Sally）查詢有關預防或改善粉刺暗瘡忌吃的食物及注意事項。

除了外在的護膚方法，飲食習慣都有助改善皮膚健康。（Unsplash/ Iñigo De la Maza）

按圖看預防或改善粉刺暗瘡的飲食忌宜及建議食物：

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資料參考：註冊營養師潘仕寶著作《吃出好膚質》