【新冠肺炎】多食蔬果助腸道健康增強抵抗力　揭開4大飲食妙招

新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）來勢洶洶，民眾除積極配合政府的防疫措施，台灣國民健康署特別整理4妙招，民眾只需透過簡單方式，就能透過飲食提升自身抵抗力，保護自己也保護他人。

攝取豐富多蔬果 腸道健康身體好

研究指出蔬果的攝取量增加會促使發炎介質（proinflammatory mediators）減少，並且強化免疫細胞，進而增強抵抗力。不同顏色的蔬果富含各種維他命、礦物質、膳食纖維及植物化學素，如維他命A、維他命C、鐵、鈣、植化素等多種營養素。

膳食纖維可維持腸道健康，增強對伺機入侵的病菌的抵抗力；而植化素則具有抗發炎等活性。每餐水果攝取量大約1個拳頭大，水果應盡量洗乾淨連果皮一起吃，可以攝取到更多的營養素；每餐蔬菜攝取量則比1個拳頭大一些，也可以適量增加。

研究指出蔬果的攝取量增加會促使發炎介質（proinflammatory mediators）減少，並且強化免疫細胞，進而增強抵抗力。（Gabriele bartoletti stella／Unsplash）

蔬果攝取量最多 水果替代零食吃

台灣國民健康署呼籲防疫期間聰明吃、快樂動，用健康的生活型態增強抵抗力，共同抗擊疫情。國民健康署提供民眾多吃蔬果小秘訣如下：（按下圖了解！）

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1. 每餐用餐時先吃蔬菜：民眾可於用餐時，先將足量的蔬菜夾至碗中，建立吃足蔬菜的好習慣，並建議至少要有1道深綠色蔬菜。

2. 菜肉相伴取代大肉塊：家中備餐或自助餐夾菜可選擇如番茄炒蛋、芥蘭肉絲、豆乾芹菜等菜色，避免選擇滷肉、排骨等大塊肉類。

3. 多點一份燙青菜：若正餐選用麵食或炒飯類，不易攝取足夠的青菜，應額外點一份燙青菜或青菜湯增加蔬菜量。

4. 讓水果隨手可得：可以固定於客廳或餐廳桌上固定放些方便食用的水果，如橘子、香蕉等，若於餐間肚子餓時，即可取用，不但有助於一天達到應攝取之建議量，更可取代吃零食的習慣。

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