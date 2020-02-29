【懶人食譜】假日或Home Office必試5款薯片料理　簡單易整兼好味

閉關在家31天後生活把我逼成了「真・美食Blogger」，全網人倒騰完蛋糕、奶茶、電飯煲燜雞後......他們還是對薯片下手了。

1. 薯片雞翼

全網都在做的薯片雞翼，外脆內嫩又多汁，自己做的也能完爆K記。

薯片雞翼（食探授權使用）

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+ 3 + 2

1. 無錫紙可用油紙或網格。 2. 無烤箱焗爐也可油炸，雞翼提前水煮一下。倒入多量的油，油溫在4-5成熱時，把雞翼放入開小火炸到兩面金黃即可。

2. 芝士薯仔丸子

隔壁小孩都饞嘴，就連芝士控都無法釋手的一道。（食探授權使用）

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1. 搗薯仔一泥牛奶切記不能多放，會揉不成形狀。 2. 芝士可以根據個人口味決定放多少。 3. 一定一定要用小火油炸，不然容易焦！

3. 薯片腸仔卷

煲劇小零食首選，懶癌者在家也能輕鬆做。（食探授權使用）

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1. 不需要放鹽跟醬油，飛餅跟火腿腸自身味道就足夠。 2. 搭配番茄醬會更好吃。

4. 火焰山薯仔泥

賣相美觀，還是日料店裡的同款薯仔泥沙律。（食探授權使用）

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1. 第一次放的牛奶跟鹽少許就可。 2. 芝麻沙律汁少量多放，可一邊放一邊試味道。

5. 薯脆雞粒

薯脆雞粒（食探授權使用）

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1. 雞胸肉可以切小塊一點會更入味。 2. 烤到10分鐘時就可以多留意烤箱裡的情況，如果顏色呈金黃色就可以關掉烤箱。

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