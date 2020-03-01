【感冒】對抗流感6大食物　雞湯增免疫力蜂蜜抗炎！

喉嚨底部感到搔癢，或是開始流鼻水時，才想到要降低得到感冒或流感的風險，此時是否太晚了？事實上，這個搶救避免感冒的時機點還不至於太慢。下列介紹能強化、提升免疫力的6種食物，幫助您對抗、遠離感冒或流感！ 文：Chuck Huang 醫學審稿: Dr. Stephen Lai／Hello醫師

能強化、提升免疫力的6種食物（點擊下圖看清！）

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1. 雞湯能舒緩鼻子充血

研究結果顯示，雞湯能有效舒緩鼻子充血與黏液分泌的狀況，這是因為雞湯裡有一種化合物叫半胱胺酸（Cysteine），而它是來自雞肉裡的一種胺基酸（Amino acid），半胱胺酸能減少體內的黏液分泌，同時也有助於減緩鼻子、胸部、喉嚨的充血狀況。

此外，雞湯裡加入麵條、蔬菜，可以更有效提升整碗雞湯的療效，多了麵條這項碳水化合物，有助於增加身體能量，蔬菜則豐富了湯的營養成分，大大提升身體免疫力。

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2. 大蒜是強大的抗氧化劑

少許大蒜能讓您的味蕾變得更敏感，而且大蒜強大的抗氧化劑功能，能有效對抗病毒，並預防感冒、縮短感冒時間。大蒜強烈特殊的氣味，來自它所含的油性化合物大蒜素（Allicin），這就是大蒜能對抗感冒的主因。您不一定要吃掉整顆大蒜才能獲得這些好處，攝取製作成粉劑、精油、萃取物的大蒜營養補充劑，也有同樣效果。食用大蒜時，請記得不要過量，每天1~2次就能提升免疫力，減少看醫生的機會。

少許大蒜能讓您的味蕾變得更敏感，而且大蒜強大的抗氧化劑功能，能有效對抗病毒，並預防感冒、縮短感冒時間。（Matthew Pilachowski／Unsplash）

3. 蜂蜜保護喉嚨 減痛降發炎

很多人小時候可能都有這種經驗，那就是喉嚨痛的時候，奶奶總是會挖1~2匙的蜂蜜，泡在溫開水裡要您喝，以舒緩疼痛。研究結果指出，蜂蜜能在喉嚨裡形成保護作用，減少咳嗽並降低疼痛、發炎。事實上，蜂蜜的功效比治療咳嗽的成藥效果好很多，尤其是蕎麥蜂蜜（Buckwheat honey），更具有醫療效果。

不過請切記，1歲之前的嬰兒請不要餵蜂蜜，因為會讓寶寶有罹患肉毒桿菌中毒（Botulism）的風險。

4. 茶的茶胺酸能強化免疫力

中國人數千年的茶飲文化裡，對於茶在抵抗感冒的功效上，也已廣為人知。現代的研究結果發現，茶所含的抗氧化劑，能幫助、改善免疫系統，這是因為綠茶、紅茶都含有豐富的抗氧化劑，其中還有能加強免疫力的茶胺酸（L-theanine）抗氧化劑。

英國卡地夫大學（Cardiff University）的研究人員同時也發現，飲用熱茶可以緩解打噴嚏、喉嚨痛、寒顫與疲勞。請注意，因為茶含有咖啡因，如果您想讓孩子喝茶，每天1杯的量對小孩而言，就能有很好的治療效果。

現代的研究結果發現，茶所含的抗氧化劑，能幫助、改善免疫系統。（Matthew Pilachowski／Unsplash）

5. 蔬菜汁含維他命C減緩症狀

如果在寒冷的季節，因為胃口不好而不想吃蔬菜，則可以考慮將蔬菜打成汁來喝。儘管不是所有專家都同意服用高劑量維他命C，可顯著減緩感冒、流感症狀，不過有些研究結果指出，服用維他命C確實能有效預防感冒和流感。

然而，要攝取維他命C，建議還是要從均衡飲食中獲得，而不是服用維他命C補充劑；富含維他命C的食物有：草莓、柑橘、番薯與西蘭花。

6. 瘦肉含鐵和鋅抗病毒

對感冒、流感而言，瘦肉是促成健康很重要的飲食來源，它能提供身體充足的鐵，可以增強免疫力；此外，瘦肉也是身體獲得鐵的最佳方法。值得注意的是，瘦肉不僅提供身體容易吸收的鐵，也含有豐富的鋅，它是另一種能有效抵抗感染的礦物質。

如果您感覺有點鼻塞，可以試著吃瘦肉，家禽類的肉或雞湯，魚、貝類和甲殼類食物，都能幫助您對抗外來的病毒。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：抗感冒與流感！雞湯大蒜等6食物有效】