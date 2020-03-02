【新冠肺炎】怕感染在外用膳速戰速決損腸胃！慢食新丁4大守則

胃痛，近日好像多了？讀者們近來有沒有改變用餐習慣？在外用膳會否速戰速決？ 如果這段時間有突然胃痛的跡象，便可能要注意一下了。

朋友祖兒深夜來電：「你家有胃藥嗎？」我答：「有呀！你胃痛？」她說：「對呀！這星期開始復工，便出現胃痛問題。」我建議：「不如去看醫生！」她立即反對：「疫情當前，診所屬高危地方，暫時不需看醫生，先吃成藥試試看吧！」

有些人一復工便出現胃痛問題。（Gettyimages）

我說：「那麼，我帶給你，你到大堂取！」10多分鐘後，我們相約在管理處，職業病發作，我好奇問她：「復工後，中午飯怎樣安排？」她說：「公司沒有廚房，不能帶飯，只好外膳。」我續說：「外膳好像較高危啊！上星期，我就是因為呆在家太久，決定出外走走，到茶餐廳吃午飯，怎料，吃不到一半，鄰座的食客突然狂咳，及後，更打了一個噴嚏，嚇得我立即戴回口罩，速速離開。」

茶記食客在旁狂咳嗽你會怎做？（示意圖/資料圖片）

祖兒笑說：「我就是因為怕有這樣的情況出現，所以，每次午飯，我也趕快完成。」匆匆完成一餐？我靈機一觸：「你15分鐘內幹掉全餐？」她說：「非也！15分鐘太久了！我會5至10分鐘內完成。」我扮專家：「我可以肯定，你的突發性胃痛，跟你的進餐時間改變有關。你近日有否發現，吃畢午餐後還未飽？」她驚訝：「對啊！午餐後仍想吃東西，便忍不住將早上同事送的朱古力手信全部吞下。」

外出吃飯害怕感染，不少人會速戰速決，但5-10分鐘吃完一餐，容易影響腸胃健康。（Louis Hansel @shotsoflouis／Unsplash）

我解釋：「慢食，無論對整體腸胃健康有好處外，對控制體重也是關鍵。很多研究也證實，狼吞虎嚥的人，容易攝取過多熱量，相比慢食的人，更易致肥。這個分別，主要與大腦接收飽肚訊息需要20分鐘所致。正如，當你用10分鐘完成一大碗米線，雖然份量已十足，但就是覺得不夠，便多吃了土匪雞翼，於是就在飽肚訊息未到時，吃得更多。」

祖兒說：「看來我的情況就是這樣。」我叮囑她：「風頭火勢，都是外賣自取慢吃吧！」

按下圖看營養師教你「慢食新丁守則」：