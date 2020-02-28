【煮蛋神器】溏心蛋溫泉蛋撳個掣就OK！免睇火免睇時間完美示範！

雞蛋，很多人都喜歡食，貪其煮法多變，不過要煮好這小小的一顆蛋卻不算容易，尤其是溫泉蛋、溏心蛋等等，難以掌握時間和溫度，失敗率可算非常高！有見及此，有日本家電品牌就發明了一個超方便的煮蛋器，只要調成預設模式，不用睇火都可輕鬆煮到烚蛋、溏心蛋及溫泉蛋！

日本家電品牌KOIZUMI早前推出了全新產品「エッグスチーマー」（蒸蛋器），這個小家電可謂最啱懶人使用！平時食拉麵，溏心蛋當然少不了，它那蛋白已經熟透，但蛋黃就處於半凝固狀，有點像膏狀。不過，有試過煮溏心蛋的各位，都知道不易成功，一來不知道冷水還是熱水下蛋，二來不懂怎麼掌握時間。若說到流心蛋，就更為慘不忍睹，試煮的過程不知浪費了幾多隻蛋，一剝開發覺太生，整隻蛋散開，也就回不了頭了，實在使人相當氣餒。

而KOIZUMI這個煮蛋器，正好有三種模式，讓大家可以輕鬆煮到烚蛋、溏心蛋和溫泉蛋，重點是只要依照機器上的模式，扭個掣便可，之後完全無需再理會火力、溫度、時間等等，只需等食，很方便吧？

請按下圖了解更多有關煮蛋器的資料：

煮蛋器約為23厘米闊、13.5厘米高，不算太佔位置。（KOIZUMI）

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其實煮蛋器的操作非常簡單，只有4個步驟：

1.先按照想吃的蛋類和數量，將所需水量加到量杯。

2.將量杯的水倒進煮蛋器底部。

3.放上盛蛋器、蛋，並且蓋上蓋子。

4.將按鈕調至適當的煮蛋模式，見到紅燈亮起即代表開始煮蛋。

這個煮蛋器已於網站預售，估計4月左右便公開發售，價錢暫定為3270円（約港幣$231），愛吃蛋的人又有否被吸引到呢？其實美國亦曾經推出類似的商品「Egglettes」，不過是煮蛋前先將蛋殼剝開，預先倒進蛋型模具加熱，蒸蛋、烚蛋當然冇難度，但溏心蛋和最難煮的溫泉蛋則可能沒那麼易做得到，所以今次這項發明可說是進階版。

美國商品「Egglettes」，是將生雞蛋打進蛋型模具加熱蒸煮，也能做到溏心蛋效果。

此外，你亦可先將蛋白與蛋黃拌勻才加進模具，但這亦代表不能原隻蛋連殼放進去。

要是你始終不想花錢去買部機，還是想試試親自挑戰煮溏心蛋和溫泉蛋，也可參考以下方法。先說溏心蛋，想成功原來需要一支大頭針作輔助，另外還有再進一級的花雕溏心蛋。

【入廚貼士】溏心蛋溫泉蛋非一樣別混淆 一文學會兩者必成功做法

請參考以下圖片睇溏心蛋製法：

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【蛋食譜】花雕溏心蛋必成功方法！流心嫩滑酒香怡人

花雕溏心蛋食譜

至於更容易失手的溫泉蛋，又是怎麼做呢？日本節目《生活小貼士》曾請來有「三星侍蛋師」資格的藝人友加里，分享她煮溫泉蛋的秘技！「溫泉蛋」的起源，正正就是將蛋放入籃子，而籃子浸在不斷流動的溫泉水中約15至20分鐘，如此便能做出半生熟又未凝固的滑溜溫泉蛋。不過，自己在家中煮溫泉蛋的話，卻很難做到這效果，難度在於要把水溫控制在攝氏70度左右，當火力升高，又要把火力調低，但火力太低時，又要調高溫度，非常麻煩！

請按下圖睇日本侍蛋師煮溫泉蛋的必勝秘技：

溫泉蛋是透過以溫泉流水將蛋加熱至半凝固狀態，吃起來滑嘟嘟很討喜。（《生活小貼士》節目截圖）

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資料來源：KOIZUMI