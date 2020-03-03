【激發創意】5大食物提升創意　對付大腦閉塞沒靈感！

創意，是生活上不可或缺的東西，一份創意可以為你、為身邊的人帶來新意思。有人說自己天生木訥、不知變通、沒有創意，當然，創意或多或少是一種天賦，但原來也創可以靠食物幫助提升或激發創意！

靠創意「搵食」的人，總會有腦袋閉塞、沒有靈感的時候。以前，筆者都會埋怨自己天生創意不夠。但當人長大，退後一步看，原來解決方法亦有很多，你可以到外邊走走，看看不同的事物；你亦可以跟不同的人聊天，發掘有趣的故事。最近看到，原來吃某些食物亦可以幫助你提升創意，發揮自己的小宇宙！

創意這回事說起來有點虛無，但吃這些食物則可以令你保持頭腦清晰，到時候「創意之神」可能就會不知不覺「降臨」！(freepik)

按圖查看5種「有助激發創意」的食物：

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雖然創意靈感這回事並不能直接的方法得到，我們亦不知道它甚麼時候會來到，但有時候想不到就是想不到，與其坐在一旁、望天打掛，希望靈感突然出現，倒不如做一些其他事情，吃些小食，不要把自己困在一個困局中。

以下有一些相關食譜，大家有時間都可以試做喔！

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參考資料:Eat This, Not That/InspirationFeed