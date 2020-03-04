【飲食熱話】2020全球最辣即食麵Top10　韓國三甲不入冠軍竟係...

把即食麵吃到極致，全世界只有Hans Lienesch做到了。這個來自美國的大叔，從1998年開始，就蒐集各種各樣的即食麵，數量達到超過3000多種，被譽為：即食麵之神。他在擁有一千三百多萬粉絲的網站發表文章和錄製評測視頻，因此而被無數餓貨們封為即食麵大神。

每年上半年，Hans Lienesch還會推出自己品嚐下來推薦前10的即食麵榜單，而這份榜單也被公認為：即食麵界的米芝蓮。

今天，我們想推薦並不是年度榜單，而是Hans推薦的世界排名最辣的10大即食麵。嗜辣黨可以根據排名先後來看看有哪幾款即食麵也是你的最愛。

10. 太和殿餐廳麻辣拌麵（台灣）

太和殿其實在台灣是家賣麻辣火鍋出名的品牌，因為味道極好，劉德華、郭富城、吳彥祖等等明星都曾去拜訪過，甚至有麻辣鍋界的比華利山莊美譽。

而這款麻辣拌麵，也是因為客人們非常喜歡，而應邀研發的，據說足足研發超過一年時間。Hans很喜歡這款花椒辣汁的強烈味道，酥麻的口感從口舌直衝天靈蓋，烈得蓋過其他味道。

麵條也跟那種彎曲的壓面不一樣，看上去更像二寬的掛麵，扁平入味，吃起來不膩碗也有嚼勁。

10. 太和殿餐廳麻辣拌麵 （台灣）（The Ramen Rater）

9. Paldo 御膳火辣章魚風味乾拌麵（韓國）

來自韓國的Paldo系列一共有3款產品都上了榜單。Hans介紹說，吃的時候能感覺到麵條煮完後咬起來既有嚼勁又水分適中，而且湯汁完美包裹了每一根麵條。

它採用的是帶有海鮮風味的調味醬，能吃到小塊的章魚，口感是微甜的辣味。辣度也屬於一般人都能接受的。

9. Paldo 御膳火辣章魚風味乾拌麵（韓國）（The Ramen Rater）

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