【番薯葉營養】天然消炎藥能降過敏抗氧化　集6大健康益處於一身

在過去傳統社會，通常番薯農只想要收成番薯的根塊，剩下的番薯葉都會拿來餵豬，甚至有些年紀較長的長輩，還會認為吃番薯葉的人，是在吃豬食。不過如今，番薯葉在台灣、香港相當常見，也是許多人愛吃的蔬菜之一，而且營養價值極高，甚至超越番薯本身。以下，我們將帶大家更了解番薯葉的營養和對人體的益處有哪些。 文：Deryck Chou 醫學審稿：Dr. Stephen Lai／Hello醫師

別小看番薯葉的營養價值

番薯是非常營養的食物，富含維他命B群和維他命C等等。而根據美國園藝科學協會（American Society for Horticultural Science, ASHS）的研究報導，除了番薯的根部，番薯的其他部位，也能提供大量的維他命B6和其他必要的維他命。

研究發現，番薯葉跟一般食用的番薯塊根相比，維他命B6含量高了3倍、維他命C則高了5倍，而維他命B2（Riboflavin, 又稱核黃素）含量更高了10倍。以整體營養價值來說，番薯葉也一點都不亞於香蕉、牛油果、花椰菜等蔬果。

番薯葉6個健康益處（點擊下圖看清！）

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一份35公克的番薯葉，約含有15大卡的熱量，且含有相當高的維他命K，約105微克。其他番薯葉所包含的營養素包括：維他命A、維他命B群、維他命C、維他命K、各種胡蘿蔔素、鐵、鎂、鉀等。以下特別針對幾種成分，說明番薯葉對人的健康益處。

1. 維他命K避免心臟疾病

動脈鈣化是心臟病發的主因之一，維他命K除了能防止動脈鈣化，避免動脈斑塊的生成與堆積，充足的維他命K也能穩定血壓，降低心跳停止的機率。另外維他命K在血液中的濃度，也被發現能增強年長者的情節事件記憶能力。

2. 顧骨骼防老年人骨折

維他命K對鈣質形成骨骼的過程，扮演著很關鍵的角色。許多研究也都顯示，缺乏維他命K和骨質疏鬆症（Osteoporosis）有相當的關聯，而充足的維他命K則能減低更年期後女性骨折的機會。另外，老年人容易跌倒，在髖關節骨折（臀部）的案例中，更有9成都是因為跌倒而導致；而攝取大量的維他命K2，能降低65%髖關節骨折的機率。

3. 助凝血和舒緩經痛

女性月經來潮時常會伴隨疼痛，其中的原因包括過度失血。維他命K能幫助凝血，因此除了幫助傷口或瘀傷復原，也能減輕經前症候群或經痛的感受。相對地，維他命K攝取不足，則很有可能會加重經痛的程度，若新生兒缺乏維他命K，更可能造成新生兒出血性症（HDN, Hemorrhagic Disease of the Newborn, HDN）。

一份35公克的番薯葉，約含有15大卡的熱量，且含有相當高的維他命K，約105微克。（資料圖片）

4. 維他命K防認知退化

根據加拿大蒙特婁大學（Université de Montréal）於美國國家生物技術資訊中心（National Center for Biotechnology Information，NCBI）發表的研究，維他命K會參與神經鞘脂的合成，一個構成大腦細胞膜的重要成分。學者也因此發現，鞘脂的合成與代謝，與阿茲海默症（Alzheimer's disease）等認知、神經性退化疾病有很大的關係，由此可見維他命K的重要。

5. 維他命礦物質顧口腔

缺乏維他命A、維他命C、維他命D或維他命K，都可能造成蛀牙或口腔問題，這些維他命和其他礦物質，對牙齒和骨骼的礦物質化也很有幫助，能鞏固牙齒，並防止細菌侵蝕牙齒的琺瑯質。此外，富含礦物質和維他命的食物，也能幫助消滅口腔的細菌。

6. 天然消炎能降過敏抗氧化

番薯葉就像天然的消炎藥，原因是番薯葉含有大量的β-胡蘿蔔素，當它被人體轉換成維他命A時，就能降低食物過敏的機率，並避免嚴重的過敏反應。此外，番薯葉中豐富的維他命也含有抗氧化的性質，能夠防止自由基對細胞的傷害。

番薯葉除了在過去的台灣社會很少被食用，其實在西方國家也相當少見，不過番薯葉的營養價值是無庸置疑的，近年更有許多國外研究和報導，都紛紛指出吃番薯葉的好處，營養價值也與西方常生吃的菠菜相當，甚至能取代菠菜，作為生菜沙律的主角，對於習慣吃清燙或炒青菜的我們，不妨也可以試試。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：養豬菜超營養～地瓜葉6大健康益處】