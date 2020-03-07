【入廚貼士】單身懶人必睇！3大日本多功能家電　輕鬆煮出九大簋

一個人住的小編雖然很愛烹飪，但還是有懶惰怕麻煩的時候，畢竟一個人吃得不多，想煮多幾款菜色，可是鍋子只有一個，一道一道的煮，煮好一道另一道都涼了。幸好，日本人還是點子多多，想法又夠周到，以下3項多功能家電就能讓你輕鬆在家煮大餐！

1. 三合一早餐機

夢想每天早上來一份如咖啡廳出品的早餐嗎？但現實是每天早上忙這忙那，根本沒有時間好好準備？那就要入手這個三合一早餐機了！這個神器把咖啡機、烤箱與烤盤三合為一，起來時只要把麵包片放到烤箱，烤盤上放雞蛋及煙肉，咖啡機倒入咖啡粉，然後設定好時間，剛好刷完牙就能吃了！這三項功能的設定鈕是分開的，單純烤麵包片/煮咖啡也沒有問題，但是比起分別買烤箱及咖啡機，早餐機更小巧可愛，不佔太多空間又好用呢！

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2. Twin Chef自動調理鍋

Twin Chef自動調理鍋有兩個電鍋卻採用獨立的加熱系統，所以你可以同時煮兩種不同的料理，像是一邊煮飯一邊煮咖哩，一口氣便可煮出美味的咖哩飯。除了電鍋，還附有兩個蒸盤可以同時蒸煮，所以最多可以同時煮4道料理！調理鍋還有10種煮法的時間可以選擇，例如白飯、煮粥、燉菜、蒸食等等，只要把材料倒進鍋裡，按下時間制便行，實在太方便了！另外，還可設定時間，也有保溫功能，有了它輕輕鬆鬆便可煮兩菜一湯配白飯了。

Twin Chef自動調理鍋其實在2020年1月才剛推出，但由於太方便引來一陣搶購，現在於官網是售罄狀態，但相信廠商已經在努力生產中，有興趣的朋友可以多留意官網什麼時候再售喔！

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3. 烤肉、串燒一併來的燒烤大將

這推薦給喜愛吃肉的單身貴族！讓你一個人也可在家吃烤肉、自製串燒（雖然一個人吃可能有點寂寞）。名為「燒烤大將」的這台機器上層是烤肉盤，下層是串燒機，想吃串燒的話，便把食材串到附設的鐵串，再放到指定位置便可以烤了，而且鐵串還會自動旋轉，保證烤得剛好。如果想吃香腸，還可把鐵串手換成滾筒，轉變成為烤香腸機。有了它，家中每天都可變成居酒屋，享受美味的烤肉及串燒，但可要小心吃太多肉喔！

快來把它們入手，有了這些好用的日本家電，從早餐到晚餐，每天不用煩惱便可吃得好滿足啦！

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