【生薑熱可可】踢走肚腩3周減4吋腰？營養師解謎團可可6大好處

日本極具人氣的「生薑可可健康法」，有傳天天飲用熱可可，就能讓血管年輕20歲，甚至40歲！日本女藝人石井明美連續三周早晚分別喝一杯熱生薑可可，三周後腰圍減了9.8厘米，下腹變平坦！生薑熱可可真的那麼神奇？抑或是另有真相？記者向營養師查詢有關問題。

日本醫學博士平柳要的著作《病気にならない！ 生姜ココア健康法》（台譯：遠離生病的生薑可可健康法），指飲用生薑熱可可有助改善血管健康，保持血管年輕，更說若天天飲用，能讓血管年輕20至40歲。原因是薑的薑辣素及薑烯酚可擴張血管，促進血液循環，血流順利。而可可中的黃烷醇成分能在體內製成一氧化氮，而一氧化氮亦有擴張血管、保持血管彈性的效果，維持血壓正常。

日本醫學博士平柳要指生薑熱可可有助改善血管健康，保持血管年輕。（尹嘉蔚攝）

此外，據富士電視台報道，日本醫學教授小林弘幸也表示生薑可可是改善血液流動的至強組合，也可改善腸道內的血流功能，減少大腸水腫，此問題可能是導致小腹長突不平的原因。大腸水腫的成因有機會是血液停滯、壓力大、暴飲暴食及運動不足所致，令大腸充斥水分處於浮腫的狀態。當血液流動差，大腸因水腫而變重，讓腸下垂，便導致小腹凸出。據報導日本女藝人石井明美試過連續三周，早晚分別喝一杯生薑熱可可，其餘生活習慣一切如常，三周後的腰圍減了9.8厘米，下腹變平坦。

按圖有女藝人石井明美瘦腹前後對比及生薑熱可可的做法︰

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記者實試，沖一杯生薑熱可可飲用，不加糖只喝純可可，味道甘而微苦，生薑味辛，個人認為整體味道不錯，不嗜甜味的人該可接受。

記者亦就生薑熱可可的成效查詢營養師王敏寧（Mandy），Mandy表示生薑可可是否能踢走肚腩，成效存疑。因為構成肚腩的因素眾多，如果單靠食物本身達至瘦肚或減肥，基本上難度極高。不過，生薑和可可，兩者本身均促進血液循環的功能，可可更至少有6樣健康好處，例如高抗氧成分，抵禦自由基損害細胞，有助延緩衰老等。

按圖有營養師王敏寧詳解生薑、可可的功用及食用宜忌︰

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生薑和可可同樣有助於改善血管健康的好處，但Mandy強調若以生薑熱可可作日常補健品飲用，其實沒有絕對上的必要。究竟為甚麼？

若以生薑熱可可作日常補健品飲用，營養師認為其實沒有絕對上的必要。（尹嘉蔚攝）

按圖了解飲用生薑熱可可更需要關注的地方︰

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參考資料︰《病気にならない！ 生姜ココア健康法》/Fuji TV