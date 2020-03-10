【廚具開倉】美亞減價最低16折易潔鍋$39！麵食湯包醬料齊齊減

新冠肺炎，仍沒減退跡象，袁國勇醫生日前更說：「疫情不會完結！」大家惟有繼續乖乖留在家中，避免聚餐飯局，以前做慣無飯煮婦都被迫新手下廚，日操夜操，不但廚藝猛進，廚具也變成了「親蜜戰友」，不再只是牆上裝飾。哪些不實用、哪些多耗損......重新整理清單，美亞廚具清貨大減價，來得正合時。

全副武裝，全場最大堆頭。Faberware不黏鍋具12件裝售$299（原價$899）33折（3月12日-3月18日）

肥媽愛的煲架

肥媽早前在她的YouTube頻道《肥媽日常》中分享了她沙巴的家，當中還特別介紹丈夫為她而設愛的「煲架」，由高至低一個個煲吊在半空，為的是不用她蹲低開櫃取煲膝頭痛。丈夫體貼，肥媽甜在心頭，說不只馬來西亞，中山和香港的家每個廚房都設有一個煲架。肥媽形容那些煲是她的嫁妝、首飾，沒有了它便不懂煮飯，數十個煲每個都有不同用途，哪個煎牛扒、哪個用作燜，哪個用作燉，哪個煮煲仔飯......肥媽統統都「垂手可得」。那廚房還有三個爐頭，多人回來吃飯時，連微波爐、焗爐齊齊開工，很快便可以煮好新鮮餸菜了。

按圖看肥媽沙巴的廚房：

愛下廚的人，廚具總不嫌多，如女人的手袋衣服鞋襪，多款多功能。想打造像肥媽那樣愛的煲架？一年一度美亞廚具陳列品清貨活動即將開始，二折有交易，雖說是陳列品，但煲具跟衫褲鞋襪不同，沒試過用過，拆舊耗損接近零呢！

美亞觀塘旗艦店即將進行清貨大減價，有些貨品設有期限，有興趣記得mark定時間。（資料圖片）

按圖看不同廚具優惠及推廣時間：

+ 19 + 18 + 17

美亞的觀塘旗艦店除了廚具，還有一系列的海味、湯包、醬料、麵食等出售，這次開倉減價，凡購物滿$100還可以優惠價換購以下產品（請按圖）：

+ 6 + 5 + 4

美亞廚具陳列品清貨活動

日期：3月12日至4月13日

時間︰上午10時至下午8時

地點：觀塘道382號地下美亞廚具體驗店

備註︰特設2小時免費泊車服務