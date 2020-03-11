【減肥】多飲水、小盤裝食物助維持健康飲食　女生必讀10個秘訣

為了追求更好的體態和健康，很多女生努力地節食、運動減肥。飲食的確會影響健康，也會影響外型，而為了讓自己更健康，平時得注意飲食的營養及分量，是否足夠或太多。以下介紹10個女生維持健康飲食的小秘訣，不僅幫助健康，更能維持良好的體態喔！ 文: Doris Hsueh 醫學審稿: Dr. Stephen Lai／Hello醫師

10個女生維持健康飲食的小秘訣（按圖了解！）

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1. 大量喝水

沒事多喝水，如果要維持身體機能和健康，補充水分是很重要的。外出時，建議您隨身帶一瓶開水，隨時隨地都可以補充水分。除此之外，也要少喝酒精或含糖飲料。

2. 裝小盤子控制份量

吃飯的時候，選擇用小盤子裝食物，這樣子可以幫助計算食物的份量，進而控制攝取的卡路里，尤其是吃自助餐時，用小盤子也可避免一次拿太多，或是吃不完而造成浪費。

3. 攝取蔬果

想要有健康的身體，蔬果不可少。最好不要挑食，而且要攝取多種不同的種類和顏色的蔬果，可以獲得各種維他命及礦物質，如果在正餐之外的時間餓了，不妨將水果當作點心，但也要注意別吃太多。

4. 少吃肥肉和甜食

少吃肥肉或是加工的肉品，例如肋排、煙肉、熱狗等；而蛋糕、餅乾、糖果、雪糕等甜食，也只能偶爾吃就好。

想要有健康的身體，蔬果不可少。（Jerry Wang/Unsplash）

5. 以全穀物取代精緻澱粉

飲食當中的穀物應有一半為全穀物，可以增加飽足感，同時也能獲得許多人體重要的營養素。所以在選購食材時，少買白麵包、白米飯、白麵粉等精緻澱粉食物，應多買全穀物，如全麥麵包、全麥意大利麵、全麥餅乾、糙米及燕麥片等食物。

6. 多運動

健康的生活少不了多運動，沒事就盡量多動動身體，而且找親朋好友一起運動，更能維持動力喔！

7. 補鈣顧骨本

平常別忘記多吃高鈣的食物，像是無脂或低脂牛奶、芝士、乳酪等等，讓骨骼更強壯。而如果喝咖啡時，想要加牛奶，不妨選用無脂或低脂的牛奶，減少卡路里的攝取。

健康的生活少不了多運動，沒事就盡量多動動身體。（Tomasz Woźniak／Unsplash）

8. 學會看營養標示

採購食品的時候，應要先看營養標示，才知道這項商品是否含自己所需的營養素，並避開不健康的成分，例如含大量精緻糖與飽和脂肪的食物。

9. 自己煮飯

在家做飯可以方便控制和計算自己的飲食內容，但有時如果無法避免需要外食的時候，若商品上有標示營養成分和熱量，可以先檢查了解，避免攝取太多熱量與吃進不健康的成分。

10. 知道自己的營養需求

不同的年齡、身高、體重及活動量，對食物的種類和分量的需求也不一樣，如果不知道自己應該吃多少，或是該補充哪些營養素，可以諮詢專業的營養師，替您量身打造飲食計劃。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：多喝水吃蔬果用小盤～女生的健康10招】