【入廚貼士】平價牛扒5步變軟腍　肉香豐腴媲美霜降和牛靠2種材料

和牛——很多人都愛吃，無論是烤肉或是煎牛扒，吃完都會齒頰留香。其實牛扒的質素很參差，要豐儉由人也是可以，但人總是貪心的，最理想當然是以蔗渣的價錢，食到燒鵝的味道啦！日本節目《生活小貼士》的其中一集，就傳授了將300円的平價牛扒，變成高級霜降和牛的秘訣，無論是肉質和味道都徹底改變，讓嘉賓難以置信。

ViuTV的外購日本電視節目《生活小貼士》經常請來不同範疇的家務達人，示範各種各樣的生活小撇步。其中一位「複製大介」，以擁有「神之舌頭」見稱，只要它試食過一種食物，就能說得出當中用了甚麼材料、調味，然後完美複製出一模一樣的味道。他的另一個能力，就是升級廉價食材，如早前就示範過將冷藏鰻魚「回春」，變得肉質柔軟、滿載炭燒香，而這一次被他施魔法的，就是超市買到的平價進口牛扒。

牛扒有平有貴，廉價的牛肉吃起來又韌又冇肉味，有些更如擦膠般硬；相反地，高級的和牛則是油花均勻分佈，牛味濃郁，吃得人滿嘴肉香。複製大介就用了他的方法，成功用3種材料，幫本來已經沒救的平價牛，變成和牛般美味。

搞笑藝人組合Ushiro City成員的阿諏訪泰義，另一身份是廚師，他在《生活小貼士》節目上化身成「複製大介」，靠著「神之舌頭」複製名餐廳的美味，早前已試過複製日本老牌餃子名店的招牌煎餃子。（《生活小貼士》節目截圖）

日本超市有很多進口牛，大大塊都只不過600円（約港幣45元）有找。（《生活小貼士》節目截圖）

「複製大介」的任務，是把每100克售300円的牛扒，其口感和味道升級成每100克售1,000円的高級和牛，之後交給嘉賓盲試，看他們是否辨別得出兩者分別。

圖中的兩塊牛扒，一看便知哪塊較高級，左邊那塊紅色部分較多，而右邊的有著白色的雪花紋，感覺較豐腴。（《生活小貼士》節目截圖）

請按下圖睇複製大介改造牛扒的5個步驟和小貼士：

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之後便進入試食環節，早前試食完普通300円牛扒的坂上，如今試升級版，大讚兩者截然不同，不敢相信是來自同等價位的牛扒，更說：「進口牛原本的味道變得完全不一樣！」輪到錄影廠的9位嘉賓盲試，一碟是加工過的平價牛，一碟是日本和牛，大家都相當苦惱，沒法一下子辨別出哪塊是高級品，嘉賓直言：「兩塊牛吃起來差不多，如果其中一塊真是平價牛，那複製大介的技術實在很高超！」

如果沒有提示的話，單從外觀很難知道哪塊是高級的日本和牛。（《生活小貼士》節目截圖）

最後，9位之中有5位猜中牛扒B才是正確答案，另外4位自稱食慣好嘢的嘉賓都答錯，可謂「老貓燒鬚」，但這也證明複製大介實在很厲害。（《生活小貼士》節目截圖）

資料來源：《生活小貼士》