【懶人廚具】日本百元商店4款必買廚房小物推介　設計功能超窩心

大家來到日本喜歡逛百元商店嗎？即使說小編家裡有一半物品都是來自百元商店也不為過，從家居用品、文具，甚至化妝品等等，在日本生活上有什麼需要，去百元商店就準沒錯了！

日本百元商店有三巨頭──大創Daiso、Seria跟Cando，這次想要介紹在日本全國，以及海外都有大量分店的大創Daiso的4件好用廚房小物，有了它們會讓你的生活更便利喔！

4件好用廚房小物（點擊下圖看清！）

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在日本生活上有什麼需要，去百元商店就準沒錯了！（IG@daiso_official）

1.牛油棒（直ぬりバタースティック）

如果你跟小編一樣，早餐愛吃牛油多士的話，那一定要把這項商品入手囉！每次想用牛油時都要拿餐刀切塊，有時又會切得太厚／太薄，最麻煩是才塗那一兩片多士，沾上牛油的餐刀卻難以洗淨。使用這個牛油棒的話，把牛油切成約3公分寬，然後放進棒子裡，每次吃多士就可以像塗唇膏一樣平均地塗在麵包上，用完蓋上蓋子放回雪櫃冷藏便可，真是太方便了！

牛油棒（直ぬりバタースティック）（IG@piyoyuna）

2. 鮮忌廉製作器（ふりふりクリームメーカー）

想要在家裡造點心，打個鮮忌廉就打到手軟？用這個鮮忌廉製作器，只要3-5分鐘便做好囉！把冷凍的鮮忌廉倒進瓶子裡，搖晃3-5分鐘便會變得硬挺囉！瓶子還附有擠花嘴，直接擠出來便可，想要在蛋糕、雪糕伴點鮮忌廉的話，輕鬆便可做到了！

2. 鮮忌廉製作器（ふりふりクリームメーカー）（IG@gomegome8）

3. 袋口蓋子（袋キャップ）

打開了麵粉等膠袋，再用橡皮圈綁好，綁太鬆又怕麵粉會掉出來，綁太緊下次用時又很難解，何不用這個袋口蓋子呢？只要在袋口組裝好，以後只要打開蓋子便可隨意倒出袋中物品，而且買一個便可重用很多次，100日幣就可免卻了煩惱！

3. 袋口蓋子（袋キャップ）（IG@rie.koka）

4. 牛奶盒蓋子（パック牛乳用クリップ）

這個真的幫了小編不少！日本約一公升的盒裝牛奶跟500毫升的相差不多，但每次買了一公升，一個人卻喝好幾天才能喝完，打開了紙盒再放雪櫃真不方便，一不小心還會倒翻。這個夾子剛好把牛奶盒子的封口封好，在衛生方面，也是很幫上忙呢！

4. 牛奶盒蓋子（パック牛乳用クリップ）（IG@anriko_anriko）

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