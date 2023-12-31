【揀水果貼士】冬天當造車厘子/士多啤梨要點揀？日本專家教睇2點

士多啤梨、車厘子，如何憑肉眼判斷，便揀到新鮮及甜度高的果實？即使在包裝盒內也可以識別。尤其是士多啤梨，最甜最多汁的完全顛覆了往日的想像。



先看車厘子，一般在挑選車厘子時，多數人會觀察果實是否夠紅及夠飽滿，帶光澤的也不錯，不過有一個地方，大家經常都未有留意，此部分可說是判斷車厘子是否夠營養及夠甜。

以下哪顆車厘子，你認為較美味、較甜？

哪顆車厘子A或B，你認為較美味及較甜？（《相葉學》影片截圖）

據日本百年頂級水果名店「千疋屋」的採購部長石部一保講解，按圖了解靚車厘子的鑒別方法︰

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至於士多啤梨，每年5月至12月是品嚐士多啤梨的最佳季節，春天的士多啤梨價錢比冬天的便宜一大截，而且味道亦佳。

春天的士多啤梨價錢比冬天的便宜而且味道亦佳。（《相葉學》影片截圖）

以下哪顆士多啤梨，你認為較美味、較甜？

哪顆士多啤梨A或B，你認為較美味及較甜？（《相葉學》影片截圖）

據石部先生講解，鑒別甜度高的士多啤梨有2個重點，請按下圖了解︰

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未知大家有沒有遇過一些畸形怪異的士多啤梨？又肥又笨的外觀，大大影響了士多啤梨既有的可愛形象。

一般情況下，你會挑選以下哪顆士多啤梨食用？

一般情況下，你會挑選以下哪顆士多啤梨食用？（《相葉學》影片截圖）

以上A及B士多啤梨，最大的分別是形狀，其實在兩者之間，從肉眼上便知道誰比較優勝，味道上更鮮甜，你能選出正確的嗎？請按下圖看正解及原理︰

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一般被放棄、嫌長得醜的士多啤梨其實是寶，礙於外觀較差，需求較弱，採購員及消費者多挑選正常形態的士多啤梨。但有時盒裝的士多啤梨，尤其是來自美國的貨品，一盒中會發現1-2顆畸形多尖的「異族」，下次不妨比較一下它們的甜度高低。如果吃剩了士多啤梨，循以下方法保存便能延長它們的保質期，保持新鮮度。

請點擊下圖了解士多啤梨的正確保鮮及清洗方法︰

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參考資料︰相葉マナブ