【揀水果貼士】香蕉奇異果又綿又甜　日本專家教路憑肉眼已可鑒別

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香蕉及奇異果，如何憑肉眼判斷便揀到甜度高的果實？或許奇異果較易被猜到，但沒有梅花點的香蕉，原來亦有方法鑒別更甜、味道更好的Banana。

其實，當香蕉及奇異果的觸感軟腍，見香蕉皮長滿梅花點時，已是果實超級熟透的表現。然而，一般來說在超市及果檔出售的香蕉及奇異果手感挺拔，香蕉亦未見斑紋，該如何鑒別甜度最好的香蕉呢？

以下哪隻香蕉，你認為較美味、較甜？

哪隻香蕉，你認為較美味及較甜？（《相葉學》影片截圖）

據日本百年頂級水果名店「千疋屋」的採購部長石部一保講解，按圖了解又靚又甜的香蕉之鑒別方法和原因 及 正確保存方法︰

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接下來是奇異果，成熟的奇異果甜度高，維他命C及水溶性纖維豐富，另外有奇異果蛋白酶，是一種可促進消化的酵素，令消化過程順暢減少不適感。

奇異果的奇異果蛋白酶有助促進食物消化。（《相葉學》影片截圖）

以下哪顆奇異果，你認為較美味、較甜？

哪顆奇異果，你認為較美味及較甜？（《相葉學》影片截圖）

據石部先生講解，分辨甜度高的奇異果有一個最主要的重點，而且這些奇異果的身價高昂，幾乎索價港元$100/個，請按下圖了解奇異果的鑒別方法及原因︰

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