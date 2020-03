【飲食熱話】每日食一隻蛋會增加心血管疾病風險？最新研究發現…

點擊下圖看清研究發現!

根據《WebMD》,雞蛋與心血管疾病的風險爭論數十年,哈佛公共衛生學院研究團隊花費32年,追蹤美國17萬女性和9萬男性的飲食習慣,這些人研究之初都沒有癌症、糖尿病和心臟病。

研究也分析了另外28個研究,含括170萬人資料,發現在歐洲和美洲族群,一天一顆蛋與心血管疾病也無關聯。甚至對於亞洲人,每天吃一顆蛋還有預防效果。

「適量攝取──每天一顆蛋,和心血管疾病無關聯。」針對超過一顆蛋怎麼辦?按計劃主持人哈佛大學營養學與流行病學教授Frank Hu告訴《CNN》,其實很少人平均每天吃超過一顆蛋,大部分是每週1-5顆,實際上少於每天一顆。

針對該研究,塔夫茨大學心血管營養實驗室主任Alice Lichtenstein認為,結果符合美國心臟協會2019膽固醇指引和2015年美國飲食指引。他更補充,指引建議以全蛋取代全脂牛奶、加工肉品和紅肉。

雞蛋營養價值高 膽固醇卻容易超標

加州大學助理教授Andrew Odegaard提到,一顆蛋含有75卡的熱量,可提供7克優質蛋白質,5克脂肪和1.6克飽和脂肪,以及鐵、維生素、礦物質和葉黃素和玉米黃素等營養。而且價格便宜。

儘管有許多優點,一顆蛋卻含有185毫克的膽固醇,目前指引建議一天膽固醇攝取量約300毫克,或者飽和脂肪熱量低於一天的10%

Andrew Odegaard說,雞蛋是否引發心血管疾病風險已爭論數十年,有研究發現攝取過量雞蛋與壞膽固醇升高有關,提升冠心病風險。他不認為,這項爭論會終止,但最新研究確實能讓議題「冷卻」一段時間。

不過,他提醒,該研究是觀察研究,無法證實因果關係,而且營養與健康的研究受很多因素影響,判斷蛋的攝取量時,應考慮個人健康和代謝情況。

