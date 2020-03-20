【煒哥廚房】食得好健康減肥凍齡菜　陳煒教煮南瓜盅番薯燜雞

《法證先鋒IV》收視相當好，陳煒飾演Queen姐的專業法證形象，知性有型兼女強人Feel，再次贏得人氣。煒哥好戲之餘，大家未忘記她「識煮兩味」，早年的《煒哥的味道》、《食得好健康》中的煒哥廚房環節，讓觀眾見識到煒哥的好廚藝，「南瓜海鮮盅」及「番薯栗子燜雞」，兩道高營養的減肥菜值得重溫，帶飯好；一家大細享用亦好。

凍齡有術的煒哥，沒有丁點兒像46歲，ATV 亞視數碼媒體FB早前重貼煒哥2005年在亞視主持《冷知識衝動》的舊片，以前跟現在的煒哥看來沒有差別，15年前比較清純，如今人生閱歷豐富了，換來優雅、成熟及淡定的氣質。

陳煒入得廚房，駐顏有方，觀眾緣不錯。早年的《煒哥的味道》及《食得好健康》讓觀眾見識到她的好廚藝。（alicechanwai IG）

按下圖重溫15年前煒哥的舊照及更多現時靚相，對比下外貌近乎毫無差別凍齡有術！

+ 6 + 5 + 4

煒哥凍齡的秘密，源於食得好健康，一向愛入廚的她不忘自備飯盒開工，多吃新鮮蔬果及多喝湯水養顏。她在煒哥廚房的節目環節中，示範多款創意菜式令人印象深刻，觀眾學到烹調小貼士之外，也獲得實用的食物營養資訊。其中的「南瓜海鮮盅」及「番薯栗子燜雞」，雖然是多吃也會致胖的澱粉類食物，不過食得有法、烹調有術，何須怕肥？

煒哥廚房食譜1︰南瓜海鮮盅

（《食得好健康》影片截圖）

南瓜含有豐富的澱粉質、維他命A及胡蘿蔔素，有護眼功效，有豐富的纖維及可提供足夠的飽腹感，因此有助減肥及預防便秘。中醫認為南瓜可補中益氣、消炎止痛、化痰排膿，有生肝氣及益肝血的功效。

相關食譜：【南瓜食譜合集】中西日式15道簡單食譜 鬆軟甜度高挑南瓜要揀老

按圖睇「南瓜海鮮盅」的做法及煒哥入廚健康貼士︰

+ 15 + 14 + 13

煒哥廚房食譜2︰番薯栗子燜雞

（《食得好健康》影片截圖）

番薯低熱量及低脂，含豐富維他命A及C，也是高纖食物之一，對腸道蠕動有良好的刺激作用，促進排泄。所含的花青素屬抗氧化物，有助細胞抗氧，減少患上慢性炎症的風險。雖然番薯屬澱粉類食物，但纖維量也高，不易導致血糖飆升。中醫認為番薯有補中和血、益氣生津、寬腸胃及通便秘的功效。相關食譜：【番薯食譜合集】世界煮番薯日 做法百變點蒸番薯會超甜？

按圖有「番薯栗子燜雞」的做法及煒哥入廚健康貼士︰