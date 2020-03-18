【降血糖飲食】日本名醫推薦10種降血糖蔬菜　依時令食用效果加倍

高血糖，雖然不一定會引起糖尿病，但無可否認糖尿病患者普遍都血糖量高。當體內血糖高而又無法好好代謝的話，就容易患上糖尿病，因此，學會從飲食中降血糖，吃對食物非常重要。日本一位醫學博士，就在它的著作中教讀者用餐時的正確順序和竅門，表示這是降血糖的秘密武器，另外也提議多種降血糖蔬菜，他大力推薦的，原來是芽菜！

心血管疾病權威、日本醫學博士板倉弘重亦是國立健康營養研究中心臨床營養部長。他撰寫的書籍《不被糖尿病殺死的57個方法》成為日本暢銷書，書中提及多個飲食貼士，提倡「用對方法吃對食物，90％的血糖值都會下降」，希望能教導讀者用最輕鬆、不勉強的方式去降低血糖值。

首先，板倉博士認為，即使吃下肚的東西不變，但只要改變飲食順序，已可改變血糖值。他形容：「雖然沒辦法一次見效，但養成習慣後就會慢慢看到效果。所以，『進食順序法』可以說是降血糖值的秘密武器。

請按下圖看由板倉博士提出的「進食順序法」、原因及貼士：

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板倉在著作中屢次鼓勵大家要吃對食物，若能嘗試多種類食材就更好。儘管每種食物都有各自的GI值，不過每種食物對血糖造成的影響卻會因人而異。他特別提到苦瓜，哪怕他一向有「降血糖之王」的美譽，但亦有人吃完都毫無效果，所以他覺得要多作嘗試，找出自己的「專屬好食物」。

他亦鼓勵大家在雪櫃常備降血糖蔬菜，因為蔬菜是降血糖的好幫手，所謂「吃對蔬菜」，「不時不食」正是一大原則，按季節吃當造的蔬菜，功效將事半功倍。

以下就來看看板倉醫生推介的10種降血糖蔬菜及原因：

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資料來源：《不被糖尿病殺死的57個方法》