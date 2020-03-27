【飲食熱話】吃宵夜易致肥增腸胃負擔　營養師提4大原因少食為妙

加班晚歸、挑燈夜戰，到了夜深人靜的時候不免也會感到肚子有點空虛，或是想藉由宵夜飲食來放鬆身心，但是，吃宵夜真的不健康嗎？台灣高雄市立鳳山醫院營養治療科廖嘉音營養師表示，對於一般作息、早出晚歸的民眾來說，吃宵夜會增加每日的總熱量攝取，且太晚用餐容易增加腸胃與身體的負擔，也會影響睡眠品質，故建議還是少吃為佳喔！

晚歸回家，可能飢腸轆轆、可能身心俱疲，不免會想要來點美味佳餚來撫慰自己、祭祭五臟廟，但是常吃宵夜真的不健康嗎？（點擊下圖看清！）

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廖嘉音營養師表示，吃宵夜會增加熱量攝取、吃飽就睡也可能影響睡眠品質、讓身體無法好好休息，長期來說的確會對健康造成負擔！

1. 吃宵夜會增加一日的熱量攝取，若沒有適度運動或提高活動量，以長期來看就容易增脂發胖。

2. 太晚吃宵夜會加重消化系統的負擔，使身體無法充分休息，也可能導致隔日感到疲倦、精神不濟的狀況。

吃宵夜會增加一日的熱量攝取，若沒有適度運動或提高活動量，以長期來看就容易增脂發胖。（Josh Wilburne／Unsplash）

3. 宵夜常吃的即食麵、鹽酥雞、薯片等食材暗藏高油、高糖、精緻澱粉、反式脂肪等風險，這類食材可能會提升血脂濃稠度，導致循環系統的負擔增加，嚴重可能提高心血管疾病與中風風險。

4. 吃完宵夜倒頭就睡可能反而睡不好！若是一吃飽就立刻睡覺不僅會增加腸胃負擔，也可能會讓大腦難以正常休息；此外，若不慎攝取過多咖啡因飲食，像是茶、咖啡、朱古力等，也可能刺激神經興奮而影響夜間睡眠。

廖嘉音營養師提醒，宵夜偶一為之無妨，但真的不建議成為常態！提醒民眾努力維持正常作息、不熬夜，就有助於降低對宵夜的需求，對維繫健康來說才是最好的做法。

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